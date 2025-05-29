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Четверг 29 мая

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Могила Заворотнюк утонула в годовщину ее смерти

Могила Заворотнюк утонула в годовщину ее смерти

На кладбище собралось большое количество людей.

Сегодня, 29 мая 2025 года, скорбная дата для всех, кто любил и помнил Анастасию Заворотнюк. Ровно год назад оборвалась жизнь этой яркой, талантливой актрисы, подарившей нам множество незабываемых образов. В этот день, наполненный тихой печалью, на ее могиле на Троекуровском кладбище собрались самые близкие люди, чьи сердца все еще болят от невосполнимой утраты.

Ранним утром к месту последнего упокоения Анастасии пришли ее супруг, фигурист Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна и старшая дочь Анна. В воздухе висела атмосфера глубокого горя. Петр принес букеты свежих, алых роз – безмолвное свидетельство его неизбывной любви и боли. Рядом, поддерживая друг друга, стояли мать и дочь, прилетевшая специально из далекого Дубая, чтобы провести этот день рядом с семьей. Их лица говорили о большем, чем могли выразить слова – о пустоте, которая образовалась год назад и не заполнилась до сих пор. День памяти прошел тихо, камерно, посвященный исключительно внутренним переживаниям близких.

Место упокоения Анастасии, казалось бы, поражает своей простотой. Простой деревянный крест с лаконичной табличкой, содержащей лишь даты ее жизни, стоит на холмике земли. В отличие от яркой, насыщенной событиями сценической жизни актрисы, здесь царит скромность. Но простота эта обманчива. За прошедший год могила превратилась в настоящий центр притяжения для тысяч поклонников. Каждый день сюда приходят люди, неся цветы, оставляя записки и фотографии, делясь своими воспоминаниями. Могила Анастасии буквально утопает под горами живых цветов, превратившись в символ народной любви и скорби.

Особую боль этой утраты чувствует ее супруг, Петр Чернышев. Он стал завсегдатаем этого места. Несколько раз в неделю, невзирая на плотный график, он приезжает на кладбище, чтобы лично ухаживать за могилой, менять венки и приносить свежие розы. Этот ритуал – не просто дань памяти, а демонстрация той глубокой любви и преданности, которая не угасла после ухода любимой женщины. Каждый букет свежих роз на могиле – это послание Петра Анастасии, его способ сказать “Я помню, я люблю”.

Для старшей дочери, Анны Заворотнюк, этот день стал особенно тяжелым. Она специально прилетела из Дубая, чтобы быть рядом с семьей в эту горькую годовщину. Для нее это не просто день памяти известной актрисы, а возвращение к самым теплым, светлым воспоминаниям детства, проведенного рядом с мамой, которая была для нее примером силы духа, таланта и жизнелюбия. Уход Анастасии оставил огромную, зияющую пустоту в душе каждого члена семьи, но, безусловно, самая большая потеря постигла Петра, который лишился своей второй половины, своей опоры и самого близкого человека.

Но Анастасия Заворотнюк жива не только в памяти семьи и на кладбищенском холмике. Ее яркие роли, ее неповторимая улыбка, ее лучистая энергетика – все это навсегда оставило след в сердцах миллионов зрителей. Образ “прекрасной няни Вики” и десятки других персонажей, созданных ею с легкостью и позитивом, продолжают вдохновлять поклонников, делая имя Анастасии бессмертным символом добра, света и таланта.

Спустя год после трагедии боль утраты никуда не ушла. Эти редкие семейные встречи на кладбище лишь подчеркивают невозможность до конца смириться с уходом такого светлого, красивого и жизнерадостного человека. Анастасия Заворотнюк жила полной, яркой жизнью, подарив миру столько радости и вдохновения своим искусством. Теперь ее душа обрела вечный покой, а тем, кто остался, остается лишь бережно хранить память о каждом мгновении, связанном с ее именем, и продолжать ее любить – за гранью жизни и времени.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2025, 13:40
Анастасия Заворотнюк. Фото: Rutube / Разговоры с Таней Киселевски
Telegram / @Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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