ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете жизнь и творчество Ирины Аллегровой

1. В оркестре под управлением кого начинала карьеру Ирина Аллегрова?
А. Леонида Утесова,
Б. Юрия Силантьева;
В. Сергея Скрипки.
2. Музыкант Владимир Дубовицкий после развода с Ириной Аллегровой стал мужем...
А. Алены Апиной;
Б. Татьяны Булановой;
В. Татьяны Овсиенко.
3. В каком из этих кинофильмов не звучат песни Ирины Аллегровой?
А. "Время летать";
Б. "Следствие ведут ЗнаТоКи";
В. "Берегись автомобиля".
4. С какой песней Ирина Аллегрова дебютировала в 1989 году в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой?
А. "Угонщица";
Б. "Свадебные цветы";
В. "Синяя роза".
5. С кем в дуэте была записана песня "Миражи"?
А. С Игорем Николаевым;
Б. С Александром Серовым;
В. С Игорем Крутым.
6. Как назывался первый альбом Ирины Аллегровой?
А. "Странник мой";
Б. "Угонщица";
В. "Императрица".
7. В каком году Ирина Аллегрова впервые отправилась в "прощальный тур"?
А. В 2013-м;
Б. В 2022-м;
В. У нее не было прощальных туров.
ОТВЕТЫ
1. А – Леонида Утесова; 2. В – Татьяны Овсиенко; 3. В – "Берегись автомобиля"; 4. В – "Синяя роза"; 5. А. – С Игорем Николаевым; 6. А – "Странник мой"; 7. А – В 2013-м;