ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете жизнь и творчество Ирины Аллегровой

Ирину Аллегрову называют "императрицей" российской эстрады. Но насколько хорошо народ знает ее биографию? Давайте проверим!

1. В оркестре под управлением кого начинала карьеру Ирина Аллегрова?

А. Леонида Утесова,

Б. Юрия Силантьева;

В. Сергея Скрипки.

2. Музыкант Владимир Дубовицкий после развода с Ириной Аллегровой стал мужем...

А. Алены Апиной;

Б. Татьяны Булановой;

В. Татьяны Овсиенко.

3. В каком из этих кинофильмов не звучат песни Ирины Аллегровой?

А. "Время летать";

Б. "Следствие ведут ЗнаТоКи";

В. "Берегись автомобиля".

4. С какой песней Ирина Аллегрова дебютировала в 1989 году в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой?

А. "Угонщица";

Б. "Свадебные цветы";

В. "Синяя роза".

5. С кем в дуэте была записана песня "Миражи"?

А. С Игорем Николаевым;

Б. С Александром Серовым;

В. С Игорем Крутым.

6. Как назывался первый альбом Ирины Аллегровой?

А. "Странник мой";

Б. "Угонщица";

В. "Императрица".

7. В каком году Ирина Аллегрова впервые отправилась в "прощальный тур"?

А. В 2013-м;

Б. В 2022-м;

В. У нее не было прощальных туров.





ОТВЕТЫ

1. А – Леонида Утесова; 2. В – Татьяны Овсиенко; 3. В – "Берегись автомобиля"; 4. В – "Синяя роза"; 5. А. – С Игорем Николаевым; 6. А – "Странник мой"; 7. А – В 2013-м;