Сообщается, что судьба популярных российских знаменитостей решилась неожиданно быстро: стали известны подробности расследования, которое могло кардинально изменить статус двух известных медийных фигур.

В Министерстве юстиции России высказались о возможном признании Урганта и Пугачевой иноагентами, Ведомство заявило об отсутствие намерений включать этих артистов в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Такое решение обосновано отсутствием подтвержденных фактов правонарушений со стороны указанных персон, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте ТАСС.

Олег Свириденко, заместитель министра юстиции, уточнил, что основанием для внесения гражданина в такой реестр служат исключительно доказанные случаи несоблюдения российского законодательства. Министр особо подчеркнул, что если гражданин действует строго в правовом поле, надзорные органы осведомлены об этом.

Ранее один из депутатов Государственной Думы, Николай Новичков, направлял письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением признать Урганта иностранным агентом. Тем не менее, проведенная ведомством проверка не выявила достаточных доказательств, подтверждающих необходимость включения Урганта в указанный перечень.

Таким образом, российские власти сохраняют нейтральную позицию относительно публичных деятелей, чье поведение соответствует установленным нормам права, обеспечивая равноправие перед законом всех граждан независимо от степени известности и уровня публичности. Этот подход отражает стремление государства поддерживать справедливость и законность в принятии решений касательно статуса иностранных агентов.