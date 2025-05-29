Не патриот, а патриотище: Шаляпин назвал лучшие места в России для отдыха

Патриотично настроенный артист Прохор Шаляпин выбирает пансионаты и базы отдыха в Московской области.

Любитель патриотично-народных песен круглый год старается не пропускать ни одной возможности, чтобы отдохнуть. Причем отдыхает он не только в заморских странах, но на своей родине. По словам певца, в родном краю есть множество мест для отдыха, а самые лучшие из них он перечислил в разговоре с URA.RU.

Прохор Шаляпин порекомендовал всем без исключения побывать на морских курортах. Это Светлогорск в Калининградской области, расположенный на Балтийском море. Там же расположена Куршская коса. Это и черноморские курорты Сочи, а также Крыма. Причем отдельно Крым он называет заповедником природы, где у народа есть море возможностей подышать лучшим воздухом.

Сам исполнитель песен старается отдыхать в Подмосковье на базах отдыха и в пансионатах. В Астраханской области он предпочитает лотосовые поля, а в Самарской оздоровительный центр в заповедной зоне. Там же расположена Волга.

URA.RU, говоря о главной сути разговора с любителем отдыхать, передает его рекомендацию — этим летом не упускать теплые дни и наслаждаться ими на максимум. Одна возможность, чтобы отдохнуть — уже дело.