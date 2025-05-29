ТЕСТ на знание фактов биографии любимых советских артистов: правда или ложь

Связавшийся с молодухой Лепс заговорил об окончании карьеры

Григорий Лепс вышел на большую сцену, когда другие уже были на пике или готовились к уходу. Теперь, когда музыкант готовится разменять седьмой десяток, он снова нарушает правила шоу-бизнеса. Известный российский певец Григорий Лепс, которому в июля исполнится 63 года, заговорил об окончании карьеры.