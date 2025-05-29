ТЕСТ на знание фактов биографии любимых советских артистов: правда или ложь

1. Людмила Гурченко была замужем пять раз.
А. Правда;
Б. Ложь.
2. Юрий Никулин в годы Великой Отечественной войны служил командиром отделения разведки.
А. Правда;
Б. Ложь.
3. Первым мужем Нонны Мордюковой был главный "Штирлиц" экрана актер Вячеслав Тихонов.
А. Правда;
Б. Ложь.
4. Дочь Валентина Гафта покончила с собой.
А. Правда;
Б. Ложь.
5. Армен Джигарханян имел дома в Италии и Израиле.
А. Правда;
Б. Ложь.
6. В двух браках Светлана Светличная родила двух сыновей и дочь.
А. Правда;
Б. Ложь.
7. Певица Ольга Орлова – внучка актрисы Любови Орловой.
А. Правда;
Б. Ложь.
ОТВЕТЫ
1. А; 2. А; 3. А; 4. А; 5. Б; 6. Б; 7. Б.