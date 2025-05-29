Потерявшая экс-мужа Катя Лель неожиданно призналась в страшном

Катя Лель не устает шокировать публику.

Певица Катя Лель, участвовавшая в программе, где нужно разоблачать коллег, неожиданно призналась в страшном. Исполнительница хита "Мой мармеладный" сама откровенно рассказала о той стороне профессии, которая обычно остается скрытой от зрителей – пении под фонограмму.

Именно в рамках обсуждения этой актуальной для шоу-бизнеса темы Катя Лель решила поделиться своим личным опытом и довольно откровенно высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются артисты, когда приходится имитировать пение под запись.

По словам самой Лель, необходимость петь под фонограмму всегда была для нее своеобразным испытанием, особенно на заре карьеры. Она вспомнила, что около 30 лет назад, когда она только начинала свой путь в музыке (ей тогда было чуть больше двадцати), это было для нее "жутким испытанием". Главная трудность, как она пояснила, заключалась в том, чтобы на съемках или выступлениях спеть синхронно со своей же собственной записью и ни разу не ошибиться.

Певица призналась, что эта задача настолько обескураживала молодую артистку, что она искренне не понимала, как ее коллеги справляются с этой задачей. В итоге, Катя Лель заявила, что всегда предпочла бы тысячу раз спеть вживую, лишь бы не работать под фонограмму.

Напомним, недавно стало известно, что бывший муж Кати Лель объявлен в розыск во Франции. Певица сообщала, что до сих пор о его местонахождении ничего не известно, у родственников нет информации, что случилось с мужчиной в чужой стране.