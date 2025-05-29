Связавшийся с молодухой Лепс заговорил об окончании карьеры

Григорий Лепс вышел на большую сцену, когда другие уже были на пике или готовились к уходу. Теперь, когда музыкант готовится разменять седьмой десяток, он снова нарушает правила шоу-бизнеса.

Известный российский певец Григорий Лепс, которому в июля исполнится 63 года, заговорил об окончании карьеры. Музыкант подчеркнул, что, несмотря на возраст, ощущает себя энергичным и активным, считая прожитые годы не ограничением, а стимулом продолжать работу.

По словам артиста, его выход на большие площадки состоялся сравнительно поздно — примерно в 39–40 лет, тогда как большинство коллег в этом возрасте либо заканчивали карьеру, либо находились на ее вершине. Однако позднее начало не мешает Григорию оставаться востребованным исполнителем.

Особенно важно для музыканта состояние здоровья, особенно голоса. Несмотря на предстоящий юбилей, Лепс уверен, что его голосовые данные сохранят силу еще как минимум на ближайшие пять-десять лет активных выступлений. Стоит напомнить, что ранее Григорий Лепс познакомил публику со своей молодой возлюбленной Авророй Кибой, которой на момент знакомства исполнилось всего 18 лет.

Сообщалось также, что влюбленные планируют бракосочетание в 2025 году, хотя официального подтверждения данной информации пока нет. Сам Лепс шутливо заметил, что расходы на будущую жену требуют значительных финансовых вложений, вследствие чего пышное празднование свадьбы пока откладывается.