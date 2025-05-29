Шокирующая правда: зачем Николай Басков платит 300 тысяч рублей за 36 часов абсолютного молчания?

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве Тесты Люди несут цветы к дому Андрейченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле КремляЛюди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегдаЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможноеКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звездыРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Лента новостей

Четверг 29 мая

04:27Шокирующая правда: зачем Николай Басков платит 300 тысяч рублей за 36 часов абсолютного молчания? 00:39Не делайте этого ни в коем случае 29 мая, в день Вознесения Господнего, чтобы не испортить себе жизнь 22:50Все еще не спите ночью? Исключите эти напитки перед сном раз и навсегда 21:48Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ 20:09Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с мужчиной? 18:29Еще гений Омар Хайям обнаружил истинный смысл каждого дня. Узнайте сейчас или никогда 18:21Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости 17:01Вот какие овощи дадут урожай даже в лютую жару и засуху – сажайте срочно 16:40В очередной раз опозорившаяся Глюкоза появилась в Грибоедовском ЗАГСе за ручку с молоденьким 15:24На ВДНХ воссоздали историческую метеобудку 15:14Свадьба дочери Анастасии Волочковой оказалась фейком 15:02Какие однолетники украсят московские клумбы этим летом 14:40Именно эти продукты реально спасают сосуды – что советуют диетологи 14:36Фестиваль "Лапки" посетили более 40 тысяч москвичей и 10 тысяч питомцев 14:12"Активный гражданин – детям" подготовил викторину для школьников 13:48Разочаровавшаяся в мужчинах 45-летняя Виктория Боня рассказала о будущем пополнении 13:45В Московской области открылся форум "Россия и мир" 13:25Астролог Анжела Перл раскрыла знак, который ждет грандиозное событие в июне – 1 раз в 12 лет 13:21Москвичей старшего поколения научат быть блогерами 13:13Оставшейся в одиночестве сестре Жанны Фриске поставили неутешительный диагноз: Это тяжелая борьба 12:25Господи, помилуй: как выглядит могила Семена Фарады 12:07Мудрость на все времена: 3 слова от Булата Окуджавы, которые укажут вам путь 11:53Оголившаяся на публике Алсу вызвала шквал эмоций у поклонников 11:36На Северном речном вокзале открылся пятый свадебный сезон 11:02Стало известно о состоянии попавшего в больницу Киркорова – новости печальные 10:45Московские бульвары летом превратятся в открытые культурные площадки 10:40В это верят миллионы, но это ложь! Звезда сериала "Воронины" внезапно раскрыла тайну 09:53Эти 3 признака гарантируют крах отношений – узнайте здесь и сейчас 04:37"Выносили на руках": что случилось со знаменитым актером во время съемок 04:10ТЕСТ: Смогли бы вы устроиться на работу в советском кино? Проверка на профпригодность 00:57Продюсер Пригожин назвал тех, кто является врагами России 00:10[ТЕСТ] угадайте фильмы СССР с ночными названиями только по 1 кадру 23:31"Не фитнес и не диета": влюбленная Чехова раскрыла секрет невероятного похудения 23:23Вкус как в детстве: тот самый бабушкин рецепт хвороста – легче не бывает 22:36Домашний скраб для тела вместо магазинного – ни копейки не потратите зря 21:41Кинокомпания HBO определила артистов на роли Гарри, Рона и Гермионы в сериале 20:31Царские хоромы под стать настоящей звезде: вот как шикарно живет Александр Ревва 19:14Ученые ахнули, выявив закономерность в условиях климатического кризиса – это войдет в историю 17:36Пугачева и Орбакайте вновь оказались на пике обсуждений – дочь затмила свою мать 17:32На Госсовете обсудили борьбу с браконьерством: Фетисов об экоциде 16:58"Лето в Москве": Перовский парк подготовил интересную летнюю программу для детей и взрослых 16:32Оскандалившийся Авербух огреб сотни миллионов на одном деле 16:10Ремонт Новоспасского причала на Краснохолмской набережной завершен 15:29Новые спорткомплексы с бассейнами построят на юго-востоке и востоке Москвы 15:19Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно 14:54Территории у Беловежского и Мазиловского прудов приведут в порядок 14:39Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть 14:15Лето в Зеленом театре: москвичей приглашают на концерты под открытым небом на ВДНХ 14:09Москвичей старшего возраста научат контролировать сахарный диабет и остеопороз 13:52Выставка в Петровском путевом дворце расскажет о ювелирном искусстве XXI века
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Шокирующая правда: зачем Николай Басков платит 300 тысяч рублей за 36 часов абсолютного молчания?

Шокирующая правда: зачем Николай Басков платит 300 тысяч рублей за 36 часов абсолютного молчания?
219

Почему известный певец Николай Басков готов платить огромные суммы, лишь бы провести два дня в абсолютной тишине, наблюдая за простыми вещами вроде полета бабочек и движения муравьев?

Известный российский певец и народный артист Николай Басков раскрыл шокирующую правду о своем собственном методе восстановления жизненных сил и энергии. Несколько раз в год он устраивает себе настоящий отдых, который предполагает полное отрешение от внешнего мира и погружение в глубокое внутреннее спокойствие.

Такой необычный подход включает в себя пребывание в роскошном шале на берегу живописного Телецкого озера в Горном Алтае. Здесь Николай проводит около трех дней в полном одиночестве, абсолютно игнорируя любые контакты с окружающим миром. Перед началом своего уникального путешествия певец заранее готовит пространство вокруг себя: покидает городской шум, выключает телефон и компьютер, прекращает любую активность в соцсетях и перестаёт отвечать на звонки близких друзей и коллег.

Отдых начинается с постепенной подготовки, включающей адаптацию к новому месту обитания и настройку сознания на предстоящую работу над внутренним состоянием. Затем наступает самый важный этап — строгая дисциплина молчания, продолжающаяся ровно 36 часов. Все это время Басков посвящает исключительно созерцанию природных явлений, наслаждается покоем горного воздуха и занимается медитациями, направленными на духовное обновление.

Особое внимание уделяется мелочам: комфортная обстановка в шале обеспечивает идеальные условия для восстановления голоса и энергетического баланса. Экологичные продукты питания и натуральные средства способствуют очищению организма, укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие.

Цена подобного опыта велика — 300 тысяч рублей в сутки. Однако сам певец уверен, что вложенные деньги стоят каждого потраченного рубля. Такое редкое и качественное путешествие дает возможность перезагрузить мозг, снять накопившийся стресс и наполнить тело новой энергией. После возвращения домой он чувствует мощный прилив вдохновения и готовности снова покорять вершины шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2025, 04:27
Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

По теме

Басков исцелился путем народного ритуала

48-летний Басков раскрыл свое отношение к дерзким молодым артистам
Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Не делайте этого ни в коем случае 29 мая, в день Вознесения Господнего, чтобы не испортить себе жизнь

Не делайте этого ни в коем случае 29 мая, в день Вознесения Господнего, чтобы не испортить себе жизнь
29 мая 2025 года – особый день, сочетающий в себе как народные традиции, связанные с почитанием преподобного Феодора Освященного (народное прозвище дня Федор Житник или Федор Короткий), так и духовное значение великого двунадесятого праздника Вознесения Господня. Федор Житник получил свое название из-за активного периода посева ржи и поверья, что после этого дня она быстро поднимается.

Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ

Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ
В столице Кореи состоялся музыкальный вечер памяти, посвященный голосу эпохи, оперной диве и солистке Большого театра Людмиле Нам. Память ушедшей народной артистки РФ в Сеуле почтило целое сборище гостей и участников, отдельно среди которых выделялись ее родные и один ученик. Церемония состоялась в посольстве РФ, где с памятной речью выступил посол Георгий Зиновьев.

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с мужчиной?

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с мужчиной?
Достойно ли вы знаете кино СССР? Настал черед дать правильные ответы на тест! Это вам по зубам? Шесть лет назад 4 апреля сей мир покинул народный артист СССР и культовый кинорежиссер Георгий Данелия.

Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости

Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости
Юрий Шатунов стал легендой для целого поколения. Потрясающая новость, способная всколыхнуть миллионы сердец поклонников по всей стране пронеслась по Сети: Юрий Шатунов, легендарный солист группы "Ласковый май", ушедший из жизни в 2022 году снова "вернется" на сцену.

В очередной раз опозорившаяся Глюкоза появилась в Грибоедовском ЗАГСе за ручку с молоденьким

В очередной раз опозорившаяся Глюкоза появилась в Грибоедовском ЗАГСе за ручку с молоденьким
Певица Наталья Чистякова-Ионова снова наделала шума своим поведением. Вновь в центре внимания светской хроники оказалась певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова.

Выбор читателей

27/05ВтрТест: узнайте фильмы СССР с вечерними названиями по 1 кадру 27/05ВтрСтрашное предсказание Жириновского о Пугачевой сбылось 27/05ВтрЕще мудрец Омар Хайям объяснил самую суть любви. Узнайте раз и навсегда 27/05ВтрКакой ваш жизненный девиз из советского кино? Пройдите тест и узнайте! 28/05СрдСтало известно о состоянии попавшего в больницу Киркорова – новости печальные 28/05Срд[ТЕСТ] угадайте фильмы СССР с ночными названиями только по 1 кадру