Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с мужчиной?

Достойно ли вы знаете кино СССР? Настал черед дать правильные ответы на тест! Это вам по зубам?

Шесть лет назад 4 апреля сей мир покинул народный артист СССР и культовый кинорежиссер Георгий Данелия. С той самой поры на экраны выпустили запредельное количество киноработ, однако ни один из авторов не сумел повторить шедевральные ленты легендарного творца кино. Именно поэтому "Дни.ру" подготовили свежий тест, который определит, способны ли вы узнать советские фильмы всего по одному кадру и вспомнить их названия.

Общее количество изображений — 5. К каждому предлагаем три варианта ответа под буквами "a", "b", "c". Постарайтесь верно определить кино, к которому относится снимок. А подведем итоги сразу после окончания теста. Сможете отгадать советский фильм Георгия Данелии по кадру с мужчиной?



1) Это кино СССР под названием...

а — "Орел и решка" (1995)

b — "Совсем пропащий" (1973)

c — "Фортуна" (2000)



2) Здесь изображен мужчина из советского фильма...

a — "Мимино" (1977)

b — "Осенний марафон" (1979)

c — "Афоня" (1975)



3) Этот кадр относится к фильму СССР...

a — "Я шагаю по Москве" (1963)

b — "Не горюй!" (1969)

c — "Путь к причалу" (1962)

4) Это снимок из советского кино Георгия Данелии с названием...

a — "Паспорт" (1990)

b — "Кин-дза-дза!" (1986)

c — "Настя" (1993)

5) Это кино СССР под названием...

a — "Тоже люди" (1959)

b — "Сережа" (1960)

c — "Тридцать три" (1965)



Ответы на тест по фильмам Георгия Данелии:



1) c — "Фортуна"; 2) a — "Мимино"; 3) b — "Не горюй!"; 4) b — "Кин-дза-дза!"; 5) c — "Тридцать три".