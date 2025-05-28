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Среда 28 мая

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Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости

Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости
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Юрий Шатунов стал легендой для целого поколения.

Потрясающая новость, способная всколыхнуть миллионы сердец поклонников по всей стране пронеслась по Сети: Юрий Шатунов, легендарный солист группы "Ласковый май", ушедший из жизни в 2022 году снова "вернется" на сцену. Фанаты ликуют, для них певец и так не умер, однако благодаря современным технологиям они снова увидят своего кумира. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.

По информации Разина, близкие Юры Шатунова разрабатывают проект с использованием голограммы исполнителя. Самое интересное, что внешность любимого артиста планируется воссоздать с помощью искусственного интеллекта, обещая беспрецедентную точность. Голос же будет звучать в записи, используя оригинальные студийные материалы и концертные фонограммы Юры.

Следующим этапом этого амбициозного плана станут полноценные концерты. Как уточнил Андрей Разин, предполагаются выступления в 3D-формате с применением самых современных технологий. По сути, зрители получат возможность увидеть на сцене "практически живого" Шатунова.

Сам Разин выразил уверенность, что эта идея найдет горячий отклик у армии поклонников. Это "цифровое воскрешение" может стать уникальным способом сохранить наследие артиста и дать его музыке новую жизнь на сцене, пусть и в виртуальном формате.

Такие проекты – не абсолютная новинка в мире шоу-бизнеса. Например, не так давно стартовал европейский тур голограммы знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон. Виртуальная Хьюстон исполняет записанные хиты, меняет сценические костюмы и даже танцует, создавая иллюзию присутствия артистки.

Однако, подобные инициативы вызывают не только восторг, но и вопросы. Например, продюсер Иосиф Пригожин, посмотрев концерт голограммы Уитни Хьюстон, высказал скепсис. По его мнению, технологическое воспроизведение, сколь бы совершенным оно ни было, не способно передать живую человеческую энергетику и эмоции, которые возникают при реальном взаимодействии артиста и зала. Зритель, по его словам, ощущает себя лишь созерцателем движущейся картинки.

Тем не менее, для миллионов фанатов Юры Шатунова новость о готовящемся проекте с голограммой – это, безусловно, повод для ликования и надежды. Возможность снова "увидеть" своего кумира на сцене, услышать его голос, даже в цифровом воплощении, является захватывающей перспективой и знаменует новую эру в истории увековечивания музыкальных легенд. Проект обещает стать одним из самых обсуждаемых событий в российской музыкальной индустрии, балансируя между ностальгией, инновациями и вечными вопросами о сути живого искусства.

Шоу-бизнес в Telegram

28 мая 2025, 18:21
Юрий Шатунов. Фото: "ДНИ.РУ" / Феликс Грозданов
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

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