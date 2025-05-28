В очередной раз опозорившаяся Глюкоза появилась в Грибоедовском ЗАГСе за ручку с молоденьким

Певица Наталья Чистякова-Ионова снова наделала шума своим поведением.

Вновь в центре внимания светской хроники оказалась певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова. На днях 38-летняя артистка появилась на модном показе Walk of Shame, проходившем в необычной локации – Грибоедовском ЗАГСе Санкт-Петербурга. Привлекла внимание она не только своим присутствием, но и сопровождением: рядом с Натальей был замечен молодой человек, который, по свидетельствам очевидцев, не отходил от нее ни на шаг и держал за руку.

Личность этого юноши пока не раскрывается, но его появление тут же породило волну слухов в прессе и социальных сетях: неужели у Натальи новый роман? И означает ли это конец ее многолетнего брака с бизнесменом Александром Чистяковым? Напомним, Глюкоза и Александр поженились в 2006 году, у пары есть две дочери. За годы супружеской жизни пара, по сообщениям, не раз переживала кризисные периоды, однако официально о разводе никогда не объявляла.

В последнее время поклонники и журналисты стали замечать отсутствие Александра Чистякова рядом с артисткой на публичных мероприятиях, где он раньше всегда ее сопровождал. Кроме того, сама певица все чаще появляется без обручального кольца, что также подливает масла в огонь предположений о переменах в ее личной жизни.

Возможно, текущая ситуация каким-то образом связана с прошлогодним скандалом, который едва не поставил крест на карьере Глюкозы. После резонансного выступления в Красноярске, где ее поведение показалось многим странным и вызвало обвинения в употреблении запрещенных веществ, певица пережила мощную волну критики и хейта. На фоне негативной реакции Наталья заявила о намерении перезапустить свою карьеру и кардинально сменить имидж.

Однако, похоже, перезагрузка привела к новым, еще более бурным обсуждениям. Недавний концерт Глюкозы в одном из ночных клубов Петербурга стал очередным поводом для возмущения. Выступление вызвало негодование даже среди части ее лояльной аудитории. Певица появилась на сцене в крайне откровенном и вызывающем наряде: розовом бюстгальтере, кожаных трусах с шипами, корсете, дополненном, по мнению многих, нелепыми гольфами и яркими контактными линзами. Градус провокации достиг апогея, когда во время исполнения одной из песен Глюкоза стала широко раздвигать ноги перед публикой, среди которой была и молодежь, демонстрируя части тела.

В Сети активно обсуждается вопрос о двойных стандартах в шоу-бизнесе: почему другие артисты подвергаются "отмене" и теряют контракты за куда менее эпатажные выходки, тогда как Наталье, кажется, все сходит с рук? Многие зрители и комментаторы отмечают, что поведение артистки на сцене и в публичном поле все чаще выглядит неадекватным: упоминаются "затуманенный взгляд", "странные танцы" и постоянные "провокации", вызывающие вопросы о ее состоянии.