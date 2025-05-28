Свадьба дочери Анастасии Волочковой оказалась фейком

Анастасия Волочкова шокировала народ признанием.

Чуть больше месяца прошло после того, как в одном из исторических особняков Северной столицы отгремело пышное торжество – свадьба 19-летней дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны. Балерина активно участвовала в подготовке, приглашала журналистов и публично желала паре счастья. Однако, как выяснили журналисты, за красивым фасадом скрывается множество неожиданных подробностей. Свадьба оказалась фейком.

Изначально Ариадна описывала своего жениха как серьезного и разностороннего человека: выпускник престижной немецкой школы-интерната, студент магистратуры РГГУ, учредитель нескольких компаний и глубоко воцерковленный человек, поющий в католическом храме. Сама Ариадна, студентка НИУ ВШЭ, при этом активно строит собственную карьеру, преподавая языки и работая актрисой дубляжа.

Подготовка к мероприятию была омрачена скандалами. Нынешняя супруга отца Ариадны, Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева, публично выразила сомнения в искренности и необходимости этой шумихи, что вызвало гнев Волочковой. В итоге на торжество в Петербурге не приехали ни отец невесты, ни родители жениха. Сообщалось, что для них будет организована отдельная церемония в Москве.

Главный поворот в истории – противоречивые заявления самой балерины. Сначала Анастасия рассказала журналистам, что ее дочь с избранником втайне от родителей расписались в московском ЗАГСе, а затем обвенчались в католическом храме Петербурга. Но всего за сутки до праздника в другом интервью Волочкова резко раскритиковала будущего мужа Ариадны, назвав его “хахалем”, “никем”, упрекнула в том, что он “подсадил” дочь на четки и спросила, понимает ли он, чью дочь берет в жены. Она выразила уверенность, что пара расстанется через полгода.

Эта резкая смена риторики, возможно, была связана с информацией о финансовых проблемах Никиты Григоряна, которую удалось выяснить репортерам накануне. Оказалось, что его бизнес-проекты прогорели, оставив долги по налогам и убытки в миллионы рублей. На момент “свадьбы” Никита числился как самозанятый, искал быстрые займы на небольшие суммы и подрабатывал репетитором немецкого за скромную плату. По слухам, и у его отца дела идут неважно – его компания закрылась, и он якобы работает таксистом. В окружении Никиты говорят, что он рассчитывает на финансовую помощь и связи отца Ариадны.

Самое удивительное, что, по информации СМИ, несмотря на публичное торжество и венчание, официальной регистрации брака в ЗАГСе у Ариадны и Никиты Григоряна не было. Католический обряд венчания, который состоялся, может проводиться и без наличия штампа в паспорте. Это напоминает историю самой Анастасии Волочковой, чья громкая “свадьба” с Игорем Вдовиным тоже оказалась постановочной, без юридической регистрации – решение, которое, по ее словам, впоследствии спасло ее от раздела имущества. Ариадна ранее сама говорила, что для нее главное – венчание, и она не нуждается в штампе в паспорте.