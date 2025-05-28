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Среда 28 мая

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Разочаровавшаяся в мужчинах 45-летняя Виктория Боня рассказала о будущем пополнении

Разочаровавшаяся в мужчинах 45-летняя Виктория Боня рассказала о будущем пополнении
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Виктория Боня хочет и девочку, и мальчика.

Известная российская телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками своего Telegram-канала весьма личными планами на будущее: она сообщила о желании вновь стать матерью. Причем, по словам знаменитости, это важное решение пришло к ней во время недавнего экстремального восхождения.

“На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку”, — откровенно написала Боня в своем посте, добавив, что теперь “собирается работать в этом направлении”.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как 19 мая Виктория успешно покорила высочайшую вершину мира — Эверест (8848 метров) – со второй попытки. Сама Боня назвала это восхождение самым большим испытанием в своей жизни. Видимо, преодоление себя в столь суровых условиях и столкновение с величием природы вдохновило ее на новые, не менее значимые жизненные цели, связанные с семьей.

Кроме того, покорение вершины открыло теледиве глаза на окружающих мужчин. Она посетовала, что столкнулась с критикой от сильного пола, а также пожаловалась, что не один из членов альпинистского клуба не поздравил ее с восхождением.

На данный момент у Виктории Бони есть единственная дочь — 13-летняя Анджелина. Девочка родилась в отношениях телеведущей с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. Хотя их пара распалась семь лет назад, Виктория неоднократно подчеркивала, что им удалось сохранить теплые дружеские отношения ради благополучия их общего ребенка.

Таким образом, экстремальное путешествие на вершину мира стало для Виктории Бони не только физическим и ментальным вызовом, но и моментом глубокого переосмысления жизненных приоритетов, подтолкнувшим ее к планам о расширении семьи. Теперь, по словам самой звезды, она готова “работать” и над этой “вершиной”.

Шоу-бизнес в Telegram

28 мая 2025, 13:48
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @v_bonya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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