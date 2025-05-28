Астролог Анжела Перл раскрыла знак, который ждет грандиозное событие в июне – 1 раз в 12 лет

Специалист и блогер обратилась к звездам и подписчикам.

На старте лета всех нас ждет много разных шансов и трансформаций. Об этом рассказала эксперт по астрологии Анжела Перл. В особенности она предупредила 1 знак зодиака, в чьей жизни стартует совершенно новый этап. В июне 2025 года звезды приготовили сюрприз Ракам.

Уже 22 июня Солнце попадает в I дом натальной карты Раков, притягивая новую силу и мечты. Сатурн создает комбо с Нептуном в X доме, что говорит о вероятных трансформациях в профессиональном росте и жизненной позиции — Раки будут главными.

Уран в грядущем месяце попадет в XII дом, что окажет воздействие на их окружение – осуществится трансформация круга общения. А 7 июня Венера попадет в XI дом, притянув новые соцсвязи и дары от товарищей. С 9 июня Меркурий даст старт притяжению серьезных новостей.

10 июня Юпитер попадет в знак Раков на весь год — это период успеха и шансов для осуществления желаний.

"Произойдет то, чего вы ждали двенадцать лет. Планета удачи, везения, богатства, волшебства и чуда только раз в двенадцать лет бывает в нашем знаке", — раскрыла Перл.

11 июня будет полная Луна в VI доме, что говорит о вероятных трансформациях в трудовой деятельности или физическом состоянии. А 18 июня Марс раскачает III дом общения, наращивая количество социальных взаимодействий. 25 числа возникает новая Луна, которая станет стартом обновленного цикла вашего жизненного пути.