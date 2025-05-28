Оставшейся в одиночестве сестре Жанны Фриске поставили неутешительный диагноз: Это тяжелая борьба

Наталья Фриске рассказала о своем состоянии подписчикам.

Наталья Фриске, известная не только как певица, но и как сестра покойной звезды "Блестящих" Жанны Фриске, обратилась к своим поклонникам в Telegram-канале с тревожными новостями о своем здоровье. Артистка сообщила, что после обращения к врачам ей был поставлен неутешительный диагноз – гнойная ангина.

По словам Натальи, болезнь протекает в крайне тяжелой форме.

"Надо пить антибиотики, и это тяжелая борьба" — поделилась своими мучительными ощущениями сестра Жанны Фриске, подчеркивая изматывающий характер лихорадки.

Болеет Фриске в полном одиночестве. Дочь она изолировала, отправив к родителям, чтобы не передать ей вирус. Ситуацию усугубляют бытовые неудобства. Наталья рассказала, что страдает не только от самой болезни, но и от отключения горячей воды в своей квартире. Возможность принять нормальный душ становится недоступной роскошью в моменты сильной температуры и озноба, что делает переживание недуга еще более дискомфортным. Кроме того, сильный отек в горле не дает ей нормально спать, лишая столь необходимого для выздоровления отдыха.

Эта болезнь пришла к Наталье Фриске в непростой период. Всего за несколько недель до этого, в апреле 2025 года, певица перенесла ряд серьезных пластических операций. Как ранее сообщалось, она сделала подтяжку и уменьшение груди, абдоминопластику для коррекции живота, ушивание диастаза (расхождения прямых мышц живота), а также липофилинг – процедуру пересадки собственного жира для улучшения контуров тела.

Несмотря на все трудности, Наталья Фриске старается сохранять позитивный настрой и надеется на скорое улучшение. Она выразила надежду, что этот недуг скоро останется лишь неприятным воспоминанием.