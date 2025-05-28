Господи, помилуй: как выглядит могила Семена Фарады

Троекуровское кладбище – один из самых известных погостов Москвы. Тут покоятся знаменитые политики, актеры, музыканты. Здесь же был похоронен и Семен Фарада.

Семена Львовича нет с нами почти 15 лет. Он скончался в госпитале имени Вишневского в Москве вечером 20 августа 2009 года после тяжелой продолжительной болезни. Причиной смерти стала хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся в результате произошедших с ним инсультов. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Памятник звезде фильмов "Гараж" и "Тот самый Мюнхгаузен" – ворота из темного гранита в виде полукруглой арки – появился несколько лет спустя. В центральной его части — барельефное изображение театрального занавеса, теневой портрет артиста, его имя и годы жизни.

А в 2024 году в могиле Фарады похоронили прах его третьей жены Марины Полицеймако. Они прожили вместе более тридцати лет, но Марина пережила мужа на 15 лет... Фарада признавался, что в семейной жизни был счастлив, несмотря на то, что между ними часто вспыхивали ссоры.

Как говорят, родственники покойных актеров сегодня думают о некоем совместном монументе. А пока на их могиле всегда лежат венки и цветы – знак скорби и любви.