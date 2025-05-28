Стало известно о состоянии попавшего в больницу Киркорова – новости печальные

Филипп Киркоров получил ожоги. Его состояние усложнилось некрозом кожи.

Состояние здоровья народного артиста России Филиппа Киркорова, недавно госпитализированного после ожога, оказалось значительно более серьезным, чем сообщалось ранее. СМИ опубликовало подробности диагноза певца, основываясь на медицинской справке, оказавшейся в распоряжении редакции.

Новости печальные: диагностированный ожог второй степени у артиста сопровождается целым букетом осложнений. Среди них – бурсит (воспаление суставной сумки), частичное отмирание кожных покровов (некроз), развитие рожистого воспаления (острой инфекции кожи) и увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия), затронувшие левую сторону.

Осмотр состояния здоровья певца Филиппа Киркорова специалистами завершился назначением комплексной терапии. В число предписаний вошли прием антибиотиков, регулярные перевязки и наблюдение у профильного хирурга. Особо была отмечена необходимость полностью отказаться от любых физических нагрузок. Врачи также дали четкую рекомендацию немедленно обратиться в стационар, если состояние пациента начнет ухудшаться. Позднее стало известно, что именно такой сценарий и реализовался: появилась информация о том, что Киркоров находится в одной из клиник Москвы уже несколько дней. Представитель артиста, Екатерина Успенская, подтвердила его отсутствие на мероприятиях в связи с состоянием здоровья.

Непосредственной причиной травмы стало происшествие, случившееся еще 25 апреля на концерте в БКЗ “Октябрьский” в Санкт-Петербурге. Из-за активации пиротехнических средств на сценической площадке произошло возгорание элемента одежды Киркорова, что обернулось ожогами на его руках. Выступление было ненадолго приостановлено, после чего продолжилось. Сам Филипп Бедросович тогда называл случившееся последствием “человеческого фактора”, утверждал, что инцидент не повлек кадровых решений, и заверял публику, что чувствует себя удовлетворительно.

Однако информация из ряда Telegram-каналов рисует иную картину, указывая на более тяжелый характер травмы, требующей длительного лечебного процесса. Согласно этим источникам, артист якобы уже две недели проходит лечение в отделении экстренной хирургии одной из частных медицинских учреждений. Пластический хирург Тимур Хайдаров в своем экспертном комментарии пояснил, что процесс заживления ожоговых повреждений у Киркорова затруднен из-за сопутствующего сахарного диабета, а также возникших вторичных проблем на одной из конечностей.