Эти 3 признака гарантируют крах отношений – узнайте здесь и сейчас

Отчего столь значимо придерживаться собственных параметров?
У каждого человека индивидуальное понимание нормальных отношений. Психологи называют это "личностным стандартом отношений". Это те рубежи и установки, которые вы полагаете допустимыми и желаете обнаружить в своем спутнике.
"Следование этим стандартам — это ключ к гармоничным отношениям. Они устанавливают, как с вами можно поступать и оберегают от разочарований», – подмечает Трэверс.
Когда вы систематически пренебрегаете своими желаниями во имя спутника, вы подвергаете риску не только свое душевное самочувствие, но и перспективу отношений.
3 признака, что вашим отношениям гарантирован крах
1. Вы непрерывно находите оправдания поступкам спутника
Ваш спутник проявляет равнодушие, холодность или игнорирует ваши потребности, а вы пытаетесь найти оправдание: "он утомился", "у нее была сложная неделя". Разумеется, эмпатия важна, но систематическое пренебрежение своими чувствами ради оправдания чужого безразличия говорит о существенном диссонансе.
Полезная справка: в соответствии с исследованиями Университета Калифорнии, постоянное оправдание дурных поступков спутника урезает самооценку и способно привести к затяжному стрессу.
2. Вы упиваетесь надеждой, что спутник станет другим
Наиболее распространенная ошибка – верить, что ваш спутник однажды изменится. Но истина элементарна: никто не изменится, если не пожелает сам. Если ваша вторая половинка не проявляет инициативы что-либо изменить, вам придется либо принять ее такой, какой она есть, либо отпустить.
Интересная справка: исследования показывают, что только 5% людей меняются ради спутника, и только при условии мощного внутреннего желания и мотивации.
3. Исключительны вы инвестируете в отношения
Романтические отношения – это всегда взаимообмен, равноценная инвестиция обеих сторон. Если же вы совсем в одиночку непрерывно работаете над отношениями, это уже тревожный сигнал. Эмоциональное выгорание гарантировано, если все старания исходят с одной стороны.
"Забота о себе должна быть вашим приоритетом. Только с позиции личной целостности можно выстраивать взаимно уважительные отношения", — советует психолог.
Практический совет: начните вести дневник благодарности и отмечайте все позитивные моменты и индивидуальные успехи. Это позволит повысить вашу самооценку и понять, что вы достойны лучших отношений.