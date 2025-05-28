[ТЕСТ] угадайте фильмы СССР с ночными названиями только по 1 кадру

Идеальное сочетание компонентов: романтика темноты, сияние месяца и, разумеется, эпохальное кино СССР! Совершенно без ошибок представить 4 ответа на 4 вопроса способны лишь эталонные фанаты советских фильмов! Настало время узнать: вы ли это?

Единственный, кто не ошибается, — это тот, кто не пытается!

1. Одни поклонники киноиндустрии СССР путают "Любовь и голуби" с "Преступлением и наказанием".

2. Другие на зубок помнят "Приходите завтра...", но никуда не приходят.

3. А третьи с первого взгляда отличают "Афоню" от "Идиота".

Прямо сейчас у каждого есть шанс вернуться в прошлое, взглянуть на 4 кадра из 4 известных и мастерских кинопроектов СССР и набрать 4 максимальных балла. Но заслужите ли эту победу именно вы? Или уступите другим?

Давайте проверим и узнаем, чудесно или наоборот вы помните и знаете фильмы СССР с ночными названиями! Следует пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 3 вариантов ответа: «a», «b»; «c». Получайте наивысший результат, заряжайтесь атмосферой, делитесь тестом с женами и мужьями!

Вопросы к тесту:

1) Какой это фильм СССР?

a — Бессонная ночь (1960)

b — Тревожные ночи в Самаре (1969)

c — В тринадцатом часу ночи (1969)

2) К какому кино СССР с "ночным" названием относится этот снимок?

a — Карнавальная ночь (1956)

b — Майская ночь, или Утопленница (1952)

c — Воскресная ночь (1977)

3) С какой кинолентой СССР связан этот кадр?

a — День да ночь (1970)

b — Последняя ночь уходящего года (1983)

c — Ночной патруль (1957)

4) Как называется эта кинолента СССР?

a — Ночное происшествие (1980)

b — Большая новогодняя ночь (1978)

c — Ночной экипаж (1987)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> a: "Бессонная ночь";

2 >> b: "Майская ночь, или Утопленница";

3 >> c: "Ночной патруль";

4 >> a: "Ночное происшествие".

Прошли весь тест правильно — браво, советуем больше наслаждаться кинолентами СССР и больше никогда не быть онлайн!