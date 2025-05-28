[ТЕСТ] угадайте фильмы СССР с ночными названиями только по 1 кадру

Единственный, кто не ошибается, — это тот, кто не пытается!
1. Одни поклонники киноиндустрии СССР путают "Любовь и голуби" с "Преступлением и наказанием".
2. Другие на зубок помнят "Приходите завтра...", но никуда не приходят.
3. А третьи с первого взгляда отличают "Афоню" от "Идиота".
Прямо сейчас у каждого есть шанс вернуться в прошлое, взглянуть на 4 кадра из 4 известных и мастерских кинопроектов СССР и набрать 4 максимальных балла. Но заслужите ли эту победу именно вы? Или уступите другим?
Давайте проверим и узнаем, чудесно или наоборот вы помните и знаете фильмы СССР с ночными названиями! Следует пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 3 вариантов ответа: «a», «b»; «c». Получайте наивысший результат, заряжайтесь атмосферой, делитесь тестом с женами и мужьями!
Вопросы к тесту:
1) Какой это фильм СССР?
a — Бессонная ночь (1960)
b — Тревожные ночи в Самаре (1969)
c — В тринадцатом часу ночи (1969)
2) К какому кино СССР с "ночным" названием относится этот снимок?
a — Карнавальная ночь (1956)
b — Майская ночь, или Утопленница (1952)
c — Воскресная ночь (1977)
3) С какой кинолентой СССР связан этот кадр?
a — День да ночь (1970)
b — Последняя ночь уходящего года (1983)
c — Ночной патруль (1957)
4) Как называется эта кинолента СССР?
a — Ночное происшествие (1980)
b — Большая новогодняя ночь (1978)
c — Ночной экипаж (1987)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> a: "Бессонная ночь";
2 >> b: "Майская ночь, или Утопленница";
3 >> c: "Ночной патруль";
4 >> a: "Ночное происшествие".
Прошли весь тест правильно — браво, советуем больше наслаждаться кинолентами СССР и больше никогда не быть онлайн!
Ответили хотя бы 1 раз неверно — такое бывает, рекомендуем пересмотреть кинокартины СССР и пройти тест сначала!