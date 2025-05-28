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Среда 28 мая

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ТЕСТ: Смогли бы вы устроиться на работу в советском кино? Проверка на профпригодность

ТЕСТ: Смогли бы вы устроиться на работу в советском кино? Проверка на профпригодность
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Добро пожаловать в мир, где правят идеалы пятилеток, дефицит – это реальность, а собрания могут длиться бесконечно! Мир советского кино, наполненный уникальными персонажами и знакомыми до боли ситуациями. Представьте, что машина времени перенесла вас туда. Какое место нашли бы вы в этой реальности? Стали бы ударником труда, пробивным завхозом или, может быть, научным сотрудником с вечно горящей лампочкой? Пройдите наш тест, чтобы узнать, кем бы вы были на трудовом фронте (и не только!) советского кинопространства.

Отвечайте честно, выбирая вариант, который ближе всего к вам. Результат может вас удивить!

Вопросы

1. Представьте, что вы попали на масштабную “стройку века”. Ваша первая мысль?

    (А) “Где мой мастерок? Надо выполнять план!”

      (Б) “А есть ли тут буфет? Или хотя бы ближайший магазин?”

      (В) “Как отсюда сбежать? Может, притвориться больным?”

      (Г) “Кто отвечает за снабжение? Тут явно проблемы с организацией! Надо всех построить!”

      2. К вам пришел посетитель (или клиент) с жалобой на некачественный товар/услугу. Как вы отреагируете?

        (А) “Приходите завтра. Сегодня уже конец дня.”

          (Б) “Сейчас разберемся! Ваша проблема — наша забота!”

          (В) “Это не в моей компетенции. Надо посоветоваться с вышестоящим начальством, пишите заявление.”

          (Г) “Не нравится? Пожалуйся на меня! Всё равно ничего не изменится!”

          3. Вам нужно срочно достать дефицитный товар (например, талоны на что-то, или билет на поезд). Ваши действия?

          (А) Постою в очереди с ночи, как положено.

            (Б) Обойду всех знакомых, найду “своего” человека, решу вопрос по блату.

            (В) Куплю с рук, переплатив втридорога. Главное – результат.

            (Г) Да обойдусь без него! Не очень-то и нужно было.

            4. Ваше идеальное место для ежегодного отпуска?

              (А) Ялта или Сочи! Море, солнце, санаторий!

                (Б) Конечно, стройотряд или уборка урожая! Романтика труда!

                (В) В родной деревне у бабушки – тишина и парное молоко.

                (Г) Какая разница, где, главное – чтобы за границу пустили (мечты!).

                5. Вам предстоит скучное, но обязательное общезаводское собрание. Как себя ведете?

                  (А) Внимательно слушаю, конспектирую, возможно, задаю вопрос по теме.

                    (Б) Пытаюсь незаметно вздремнуть или разгадываю кроссворд под столом.

                    (В) Думаю о своем, планирую, как бы побыстрее уйти.

                    (Г) Активно выступаю, критикую, предлагаю новые идеи (даже если никто не просил).

                    6. На работе сломался важный прибор (или закончился нужный материал). Ваша реакция?

                      (А) Жду указаний начальства или прихода ремонтника. Сам ничего не трогаю.

                        (Б) Пробую починить сам, используя смекалку и “подручные” средства.

                        (В) Не моя проблема. Доложу по инстанции и забуду.

                        (Г) Объявлю “саботаж”! Ничего не работает, пока не привезут новое!

                        7. Что для вас важнее всего в рабочем коллективе?

                          (А) Дисциплина и выполнение плана.

                            (Б) Дружеская атмосфера и взаимопомощь.

                            (В) Отсутствие начальственного надзора.

                            (Г) Возможность реализовать свои идеи и быть услышанным.

                            8. Как вы относитесь к “нетрудовым доходам” или “цеховикам”?

                              (А) Осуждаю! Это противозаконно и аморально!

                              (Б) Завидую! Вот бы мне так уметь крутиться!

                              (В) Не мое дело. Главное, меня это не касается.

                              (Г) Восхищаюсь их смекалкой! Вот люди нашли выход!

                              Результат

                              Больше А: Вы – Рабочий/Строитель!

                              Фото: кадр из кинофильма

                              Вы человек дела! Возможно, немного прямолинейны, но на вас можно положиться, когда нужно выполнять план. Вы не боитесь трудностей и готовы приложить руки. Главное, чтобы зарплата была вовремя и профком работал как надо. Герои фильмов “Высота”, “Рабочий поселок”, “Большая перемена” (в образе рабочих).

                              Больше Б:Вы – Научный сотрудник!

                              Фото: кадр из кинофильма

                              Ваш мир – это идеи, гипотезы и эксперименты. Бытовые проблемы вас волнуют мало, главное – истина! Вы готовы спорить до хрипоты и верите в свою правоту. Вероятно, у вас очень пыльные книжные полки.

                              Герои “Девять дней одного года”, персонажи из “Гиперболоид инженера Гарина”.

                              Больше В: Вы – Продавец!

                              Фото: кадр из кинофильма

                              Вы – лицо торговли советской эпохи. Умеете общаться с людьми, стоять за прилавком с гордым видом и, возможно, знаете, как “выбросить” дефицит “для своих”.

                              Продавщицы из фильмов “Блондинка за углом”, “Бриллиантовая рука” (продавщица лотерейных билетов).

                              Больше Г: Вы – Актер самодеятельности!

                              Фото: кадр из кинофильма

                                Работа работой, но сцена манит! Вы всегда готовы выступить на корпоративе, поставить номер к празднику или сыграть главную роль в заводском спектакле. Ваш талант пропадает втуне, но вы не унываете!

                                  Работники клубов, энтузиасты из рабочих коллективов (например, в “Карнавал”).

                                  Кем бы вы были в Стране Советов? Поделитесь своим результатом с друзьями! Пусть и они узнают свою советскую кино-профессию!

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                                  28 мая 2025, 04:10
                                  Фото: кадр из фильма "Королева бензоколонки"
                                  "ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

                                  Фоторепортаж

                                  Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде?

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