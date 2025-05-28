Кто мешает консолидации российского общества и является “пятой колонной” внутри страны? По мнению продюсера Иосифа Пригожина, это именно те люди, которые занимаются взаимной травлей и распространяют негатив. Свою жесткую позицию он озвучил, отвечая на критику в свой адрес, и его слова заставили многих задуматься.

Продюсер Иосиф Пригожин, появившись вместе со своей супругой Валерией на концерте, прошедшем в Кремле, затронул остроактуальную для него тему критики и внутренней розни в обществе. В беседе с журналистами продюсер открыто выразил свою тревогу и негодование по поводу действий тех, кого он назвал хейтерами.

Пригожин отметил, что испытывает глубокую обеспокоенность, наблюдая за попытками некоторых людей устраивать провокации. В частности, он выразил возмущение по поводу критики, касающейся его личного имущества, например, его квартиры. Продюсер уточнил, что приобрел ее давно, заработав на покупку самостоятельно. Он также провел черту между своими личными финансами и проблемами всей отрасли, о которых говорил в период пандемии. Обращаясь к тем, кто его критикует, Пригожин заявил, что им не стоит пытаться его в чем-либо обвинить или приписывать ему слова, которых он не говорил, поскольку он полностью отвечает за свои высказывания.

Иосиф Пригожин признался, что с ужасом следит за тем, как недоброжелатели пытаются настроить людей друг против друга. По его словам, он сам никогда не завидовал успехам коллег и убежден, что именно такой подход — восхищение чужими достижениями и стремление к собственному росту — является правильным. Он предположил, что люди, распространяющие негатив и “гадости”, поступают так, потому что у них самих что-то не сложилось в жизни, и их движет ненависть к более успешным.

Особо резко продюсер высказался о тех, кто, по его мнению, занимается внутренней травлей соотечественников, назвав их “пятой колонной” и врагами государства. Он аргументировал свою позицию тем, что такие действия не способствуют консолидации общества, а наоборот, разделяют его и натравливают людей друг на друга. Пригожин отверг любые обвинения в хвастовстве, подчеркнув, что он родом из бедной семьи и добился всего своим трудом, завоевав авторитет и уважение. Он также упомянул свою семью, сказав, что женился на “принцессе, на королеве” (имея в виду Валерию) и воспитывает шестерых детей (троих своих и троих приемных).

Продюсер отметил, что жизнь каждого человека полна сложностей, личных проблем, и попытки найти у него какие-либо изъяны сильно его раздражают. Он подчеркнул, что не намерен меняться под давлением критики, оставаясь таким, какой есть, и неся ответственность за свои действия.

Подводя итог беседе, Иосиф Пригожин заявил о своем намерении продолжать жить так, как считает правильным. Он признал, что все люди совершают ошибки, но это является неизбежным следствием движения вперед. По его словам, если бы он оставался на месте, то, возможно, избежал бы промахов, но он предпочитает жить активно, стремясь делать это “правильно и по-настоящему”.