"Не фитнес и не диета": влюбленная Чехова раскрыла секрет невероятного похудения

В столичном NOODOME состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации альбома JALAGONIA. На нее собралось множество звезд. Актриса и телеведущая Анфиса Чехова пришла на этот концерт с новым возлюбленным.

Оказалось, Анфиса Чехова уже девять месяцев встречается с актером и продюсером Александром Злотопольским ("Азбука Морзе", "Битва пап", "Дыхание"). Видно, какими влюбленными глазами он смотрит на 47-летнюю Анфису. И его можно понять, ведь Чехова постройнела, похорошела, помолодела!

"Мое похудение не было резким и случилось лет девять назад, – рассказала Анфиса в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Это не фитнес и не диета".

А желающим иметь такую же идеальную фигуру Чехова дала простой и действенный совет: "Поменяйте полностью свою личность и образ жизни. Только тотальные изменения внутри себя могут помочь – пока ты остаешься собой прежним и живешь ту же жизнь, ты не сможешь поменять фигуру". Анфиса пересмотрела отношение ко многим вещам и поэтому теперь живет в гармонии с собой и своим телом.

При этом никаких жестких ограничений в еде у Чеховой нет. "По чуть-чуть я все могу есть, – признается звезда экрана. – Но большинство из тех продуктов, которые могу есть, я не ем, потому что просто не хочу. Кстати, я и на ночь могу есть без негативных последствий для фигуры".