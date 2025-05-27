Вкус как в детстве: тот самый бабушкин рецепт хвороста – легче не бывает

Бабушки разного возраста и разных кулинарных способностей часто использовали в СССР рецепт хвороста. Тогда готовить это блюдо было крайне легко, но для подросших внуков теперь это сложнее. Остается только два варианта: либо браться за дело, либо скучать по его вкусу. И все же именно этот десерт до сих пор дарит неземное блаженство с первого кусочка. А главное, что он всегда возвращает в детство.
В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты:
- 500 граммов муки,
- 10 граммов разрыхлителя,
- 1 грамм соли,
- 25 граммов сахара.
В другой плошке взбейте остальное:
- 3 яйца,
- 100 граммов сметаны,
- 40 граммов растительного масла
- 1 столовая ложка уксуса.
Объедините содержимое обеих мисок и замешайте тесто. Тесто сделайте пластичным, но не приставучим. Уберите тесто отдельно на 30 минут.
Раскатайте тесто в слой толщиной от 1 до 3 миллиметров и измельчите на полосы. Обжаривайте хворост с щедрой порцией маслица. Готовьте хворост небольшими партиями, достаточно оставить на плите на 2 минуты.
Позвольте хворосту чуточку остыть и посыпьте сахарной крошкой.
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