Вкус как в детстве: тот самый бабушкин рецепт хвороста – легче не бывает

Этот вкусный десерт вернет в детство с первой пробы.

Бабушки разного возраста и разных кулинарных способностей часто использовали в СССР рецепт хвороста. Тогда готовить это блюдо было крайне легко, но для подросших внуков теперь это сложнее. Остается только два варианта: либо браться за дело, либо скучать по его вкусу. И все же именно этот десерт до сих пор дарит неземное блаженство с первого кусочка. А главное, что он всегда возвращает в детство.

В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты:

500 граммов муки,

10 граммов разрыхлителя,

1 грамм соли,

25 граммов сахара.

В другой плошке взбейте остальное:

3 яйца,

100 граммов сметаны,

40 граммов растительного масла

1 столовая ложка уксуса.

Объедините содержимое обеих мисок и замешайте тесто. Тесто сделайте пластичным, но не приставучим. Уберите тесто отдельно на 30 минут.

Раскатайте тесто в слой толщиной от 1 до 3 миллиметров и измельчите на полосы. Обжаривайте хворост с щедрой порцией маслица. Готовьте хворост небольшими партиями, достаточно оставить на плите на 2 минуты.

Позвольте хворосту чуточку остыть и посыпьте сахарной крошкой.

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