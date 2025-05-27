Кинокомпания HBO определила артистов на роли Гарри, Рона и Гермионы в сериале

Ученые ахнули, выявив закономерность в условиях климатического кризиса – это войдет в историю

Новая статья в издании Science Advances сообщает, что для возможности существовать в теплеющих водах мирового океана рыбы-клоуны научились становиться меньше в размерах. Стало известно о том, что ученые провели наблюдение за рыбами, часть которых становилась меньше в результате теплового стресса у берегов Папуа — Новой Гвинеи.