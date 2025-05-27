Кинокомпания HBO определила артистов на роли Гарри, Рона и Гермионы в сериале

HBO рассекретил трех главных артистов в новом многосерийном кинопроекте "Гарри Поттер";
- Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера;
- Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер;
- Аластэр Стоут сыграет Рона Уизли.
В сумме авторам киноленты поступило более 30 тысяч запросов от желающих сыграть Гарри, Рона и Гермиону, но удача улыбнулась только 3-м. Выбранные по результатам отбора персоны являются новыми лицами в индустрии кино. В отличие от Стэнтона и Маклафин, имеющим опыт актерского мастерства, для Стоута роль в волшебной истории о "Гарри Поттере" станет дебютом на большом экране.
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