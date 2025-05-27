Царские хоромы под стать настоящей звезде: вот как шикарно живет Александр Ревва

Артист владеет величественным двухэтажным особняком в Подмосковье. Ни в сказке сказать, ни пером описать!

Российский артист Александр Ревва обзавелся элитной недвижимостью в Московской области. Его подмосковный дом на два этажа всегда полон света и уюта, ведь это эффект солнечных лучей, мигом проникающих в его жилище. Причина — огромные окна, которые красуются на помпезном фасаде, как на сказочном тереме. Оттенок фасада, разумеется, кремовый, что говорит о престиже звезды, а не вопит об этом.

При входе в дом-особняк красуется лестница из мрамора. А при участке первого этажа сформирована гостиная. Ключевой ее элемент — диван с аксессуарами из велюра. Вблизи поставлена напольная лампа, выполненная в золотом оттенке с белыми деталями.

Ревва с семьей трапезничает на своей элитной жилплощади за столом из дубовой древесины, ведь это отличительная черта, долго приносящая естество в дизайн. Только представьте — еще и сиденья внутри дома с оформлением из кожи.

В спальне на втором этаже богемная кровать с изголовьем черного оттенка. Чудесно заметен контраст белых и черных тонов. Свет внутри льется рекой, благодаря настольным лампам на черных тумбах.

В таком величественном доме шикарно не только ночевать, но и коротать дни с товарищами и родственниками. Вот как шикарно живет Александр Ревва!