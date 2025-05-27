Ученые ахнули, выявив закономерность в условиях климатического кризиса – это войдет в историю

Новая статья в издании Science Advances сообщает, что для возможности существовать в теплеющих водах мирового океана рыбы-клоуны научились становиться меньше в размерах.

Стало известно о том, что ученые провели наблюдение за рыбами, часть которых становилась меньше в результате теплового стресса у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Именно у тех плавающих созданий, которые уменьшались в своих пропорциях, сильнее повышались шансы на выживаемость.

Как отметили в издании, два года назад научные сотрудники отследили и измерили 134 анемоновых рыбы-клоуна в заливе Кимбе в период сильного потепления воды, из-за которого по сей день теряют цвет кораллы по всему миру. Определили, что длина 101 из этих особей уменьшилась как минимум единожды из-за накопления тепла в организме.

Участники исследования из Бостонского университета говорят, что они первое время были поражены только лишь процессом уменьшения рыбок. Деятели науки еще не нашли тот самый ключ к разгадке, объясняющий способ рыб-клоунов себя уменьшать, но есть единичная версия о том, что у них есть возможность преображаться в меньший размер благодаря рассасыванию собственной костной ткани.

Допускается вариант, что меньшие размеры дают возможность рыбам удерживать энергию в процессе достаточно стрессового для них тепла, так как менее крупным созданиям надо меньше пищи.