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Вторник 27 мая

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Пугачева и Орбакайте вновь оказались на пике обсуждений – дочь затмила свою мать

Пугачева и Орбакайте вновь оказались на пике обсуждений – дочь затмила свою мать
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Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее наследница, также певица и публичное лицо, Кристина Орбакайте в очередной раз стали максимально обсуждаемыми персонами в мире шоу-бизнеса. Дочь исполнительницы хитов "Миллион алых роз", "Паромщик", "Три счастливых дня" и других композиций попала в самую гущу событий и переплюнула мать по уровню скандалов.

На восьмом десятке лет главная эстрадная дива страны покинула родину в два счета, а также публично назвала соотечественников холопами и рабами, хотя крепостное право отменили еще в 1861 году. Ее кровинушка Кристина перебралась за рубеж еще раньше нее, как и многие звезды шоу-бизнеса, решившие жить на две страны одновременно. Если дочь однозначно выбрала Америку, то ее мать все никак не смогла определиться между Израилем и Кипром.

В последнее время Примадонна стала гораздо реже обращаться к народу и максимально ограничила связь с широкой публикой. Однако день рождения дочери стал исключением. Белокурой исполнительнице шлягера "Пьяная вишня" в 2025 году исполнилось 54. Орбакайте получила от матери интернет-поздравление со словами "какое счастье, что ты есть у меня", та не стала лететь к ней из Кипра, где они последний раз виделись несколько недель назад.

Напомним, что на фоне пребывания Пугачевой за границей ее наследница стала персоной нон-грата в Латвии, где у нее есть недвижимость. Ей запретили право на въезд из-за концерта, который она давала в Крыму в 2014 году. Также певица перестала выступать на родине, не сумев избежать череды общественных и творческих скандалов.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 17:36
Коллаж и фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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