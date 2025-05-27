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Вторник 27 мая

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Оскандалившийся Авербух огреб сотни миллионов на одном деле

Оскандалившийся Авербух огреб сотни миллионов на одном деле
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Илья Авербух недавно стал героем всех новостных таблоидов.

Известный российский фигурист и постановщик Илья Авербух успешно развивает свой бизнес в сфере организации ледовых представлений. Согласно актуальным данным, одна из его ключевых компаний демонстрирует внушительные финансовые показатели, принося сотни миллионов рублей дохода.

Основным активом в бизнес-структуре Ильи Авербуха является ООО "ММГ СКЕЙТИНГ". Эта компания специализируется на создании и проведении разнообразных ледовых шоу и мероприятий, которые пользуются популярностью у зрителей.

По информации журналистов, недавно замеченный в скандале Авербух огреб сотни миллионов рублей благодаря этому делу. Общество с ограниченной ответственностью в 2024 году принесла доход в размере 685 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 4 миллиона.
Эти показатели свидетельствуют о значительном масштабе деятельности компании. Для сравнения, годом ранее, в 2023 году, выручка ООО "ММГ СКЕЙТИНГ" также была существенной, достигнув половины миллиарда рублей, а чистая прибыль составила чуть больше 20 миллионов рублей. Таким образом, в 2024 году наблюдался рост общего дохода при снижении чистой прибыли.

Отмечается также, что по состоянию на 10 февраля 2025 года у компании числилась небольшая задолженность в размере 40 тысяч рублей, которая, как указано, является налоговым штрафом. Эта сумма незначительна на фоне общего финансового оборота предприятия.

Напомним, недавно фигурист имел неосторожность двусмысленно выразиться в интервью с Ксенией Собчак. Так, он сказал, что в 15 лет его жена Лиза Арзамасова уже выглядела как женщина, поскольку у нее "все было". Поклонники по-своему интерпретировали эти слова и обрушились на Авербуха волной хейта.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 16:32
Илья Авербух. Фото: Youtube / @sobchak
"Страсти"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Актриса Полина Максимова.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
Актер Павел Прилучный.
Ведущие Дмитрий Нагиев и Юлия Топольницкая.
Актер Юрий Колокольников.
Фигуристка Аделина Сотникова и шоумен Александр Ревва.
Актер Георгий Дронов.
Группа Quest Pistols Show.
Участники группы "Градусы" Руслан Тагиев (Dj Baks) и Роман Пашков.
Продюсер Лина Арифулина.
Рэпер Мот с супругой Марией.
Певица Юлия Беретта.
Актриса Лиза Арзамасова и певец Родион Газманов.
Шахматист Сергей Карякин с супругой Галией.
Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков.
Ведущая Юлия Барановская с детьми.
Актер Виталий Гогунский с женой и дочерью.
Певица Ирина Ортман.
Ведущая Ляйсан Утяшева.
Группа MBand.
Актриса Екатерина Шпица.
Шоумен Александр Ревва с женой и дочерью.
Актриса Екатерина Волкова.
Певец Дмитрий Колдун.
Актер Станислав Дужников.

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