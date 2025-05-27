Оскандалившийся Авербух огреб сотни миллионов на одном деле

Илья Авербух недавно стал героем всех новостных таблоидов.

Известный российский фигурист и постановщик Илья Авербух успешно развивает свой бизнес в сфере организации ледовых представлений. Согласно актуальным данным, одна из его ключевых компаний демонстрирует внушительные финансовые показатели, принося сотни миллионов рублей дохода.

Основным активом в бизнес-структуре Ильи Авербуха является ООО "ММГ СКЕЙТИНГ". Эта компания специализируется на создании и проведении разнообразных ледовых шоу и мероприятий, которые пользуются популярностью у зрителей.

По информации журналистов, недавно замеченный в скандале Авербух огреб сотни миллионов рублей благодаря этому делу. Общество с ограниченной ответственностью в 2024 году принесла доход в размере 685 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 4 миллиона.

Эти показатели свидетельствуют о значительном масштабе деятельности компании. Для сравнения, годом ранее, в 2023 году, выручка ООО "ММГ СКЕЙТИНГ" также была существенной, достигнув половины миллиарда рублей, а чистая прибыль составила чуть больше 20 миллионов рублей. Таким образом, в 2024 году наблюдался рост общего дохода при снижении чистой прибыли.

Отмечается также, что по состоянию на 10 февраля 2025 года у компании числилась небольшая задолженность в размере 40 тысяч рублей, которая, как указано, является налоговым штрафом. Эта сумма незначительна на фоне общего финансового оборота предприятия.

Напомним, недавно фигурист имел неосторожность двусмысленно выразиться в интервью с Ксенией Собчак. Так, он сказал, что в 15 лет его жена Лиза Арзамасова уже выглядела как женщина, поскольку у нее "все было". Поклонники по-своему интерпретировали эти слова и обрушились на Авербуха волной хейта.