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Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно

Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно
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Виктория Дайнеко оказалась совершенно не готова к волне жестокого хейта, который захлестнул ее.

Шокирующее признание сделала популярная певица Виктория Дайнеко. По словам артистки, в самом начале ее творческого пути, после участия в проекте "Фабрика звезд", она столкнулась с настолько жестокой травлей и критикой, что чувствовала себя униженной и разрыдалась на людях, не в силах справиться с волной негатива. Об этом откровенно Дайнеко рассказала корреспондентам 5-tv.ru во время живой презентации своего нового сольного альбома JALAGONIA.

Виктория пришла на "Фабрику звезд" в 17 лет и одержала убедительную победу. Но вместо безоблачной славы юную артистку ждали суровые испытания. Одной из главных сложностей, как выяснилось, стал хейт со стороны публики.

"Это было кошмарно, я плакала", – с трудом вспоминая, призналась Дайнеко.

По ее словам, в то время, когда соцсетей в современном понимании еще не существовало, главным источником критики были форумы и интернет-кафе. "У меня даже дома тогда интернета не было. Я заходила зачем-то на форум музыкального проекта "Фабрика звезд" и читала все, что пишут обо мне люди. Мне было так горько, я не понимала — за что? Вы же меня не знаете, почему вы так сильно меня ненавидите?" – поделилась певица душераздирающими подробностями.

Читая эти безжалостные комментарии, направленные лично против нее, юная Вика не могла сдержать слез. Публичное осуждение и несправедливая, по ее мнению, ненависть ранили так сильно, что слезы текли прямо там, где она читала эти сообщения – фактически, на людях, в интернет-кафе или других общественных местах, где был доступ в Сеть. Чувство унижения от несправедливых нападок было настолько сильным, что приводило к публичным проявлениям отчаяния.

Лишь со временем артистка смогла трансформировать этот болезненный опыт. По ее словам, она научилась извлекать из хейта своеобразную пользу, считая, что любые слова, даже негативные, несут определенную энергию. Теперь Виктория старается "принимать ее в дар", превращая злобу и критику в движущую силу.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 15:19
Виктория Дайнеко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Виктория Дайнеко

Александр Маршал и Виктория Дайнеко на "Фабрике звезд".
Дайнеко и группа "Мобильные блондинки", 2011 год.
Виктория Дайнеко на премии "Золотой граммофон", 2006 год.
Лондонский шик Дайнеко.
Вику за ее ослепительную улыбку называют "якутским бриллиантом".
Травма руки не отразилась на хорошем настроении.
Длину и стройность ног Вика умеет подчеркнуть и показать.
Немного солнца в холодной Москве.
Фигура у певицы отменная!
Вика умеет подшутить над собой.
В погоне за отличной фигурой.
Женщина-вамп.

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