Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве Тесты Люди несут цветы к дому Андрейченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегдаЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможноеКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звездыРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Лента новостей

Вторник 27 мая

15:29Новые спорткомплексы с бассейнами построят на юго-востоке и востоке Москвы 15:19Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно 14:54Территории у Беловежского и Мазиловского прудов приведут в порядок 14:39Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть 14:15Лето в Зеленом театре: москвичей приглашают на концерты под открытым небом на ВДНХ 14:09Москвичей старшего возраста научат контролировать сахарный диабет и остеопороз 13:52Выставка в Петровском путевом дворце расскажет о ювелирном искусстве XXI века 13:15Люди несут цветы к знаменитому дому Леонида Якубовича 12:10Вот почему цикорий вместо кофе не панацея – главные факты о напитке 11:52Какой ваш жизненный девиз из советского кино? Пройдите тест и узнайте! 11:23Страшное предсказание Жириновского о Пугачевой сбылось 10:56Разъяренная дочь Киркорова накинулась на подписчиков: Копия своего папы 10:17Система автоматизации общепита: путь к гармонии в работе кафе и ресторанов 10:12Еще мудрец Омар Хайям объяснил самую суть любви. Узнайте раз и навсегда 08:54Тест: узнайте фильмы СССР с вечерними названиями по 1 кадру 04:29Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме 00:53Страна едва не потеряла этого артиста: Скорая четыре дня стояла у подъезда 23:14Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня 20:18Общественный деятель призвал к ответу предавшего родину артиста 19:50Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива 19:10Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных 18:24Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году 17:56Ксения Собчак объявила о решимости жестко отомстить изменщику: Как ты мог меня публично опозорить?! 16:51Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей 16:23Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца 15:42Вот почему стиральную машину запрещено запускать два раза подряд – не знают даже опытные хозяйки 13:50Россия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе 13:12Пугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова 11:29Тест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру 11:12Жених Бородиной показал свое истинное лицо: Буйный неадекват 11:05Открытие века: на диковинном украшении из Древнего Египта обнаружен текст из Книги мертвых 10:50Стало известно, кто станет матерью третьего ребенка Филиппа Киркорова 10:11Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу 10:02Валентина Теличкина нашла действенный способ восстановления после серьезной болезни 09:21Люди поют молитвы у дома Эльдара Рязанова в самом центре Самары 09:03Сам Александр Розенбаум сразил всех высочайшей истиной о любви. Она одна на миллион 08:36Именно Брюс Ли открыл всем глаза на главное в жизни. Усвойте отныне и навек 04:19Куда исчезли эти знаменитости и кто из них так и не вернулся 00:44Новый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир 20:04Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш" 19:12Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям 14:21Переставшая горевать Анна Седокова удивила поклонников 13:13Только хиты: назван самый успешный и востребованный композитор России 12:10"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына 10:02Любовь под прицелом камер: самые прочные звездные союзы российского шоу-бизнеса 06:08Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой 00:22Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России 21:08Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы 19:34Отчаявшаяся Татьяна Овсиенко взвыла от боли 16:07Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть

Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть
220

Леонид Якубович в конце июля отметит 80-летие.

Неожиданный поступок дочери народного артиста России Леонида Якубовича, Варвары, вызвал активное обсуждение в Сети. Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала подписчиков, готовясь к предстоящему 80-летнему юбилею отца, который состоится 31 июля. Варвара опубликовала в соцсетях фотографию подарка, который многие сочли провокационным.

Известно, что, несмотря на то что Леонид Аркадьевич уже много десятилетий является бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес", в его доме существует негласное правило: во время эфира передачи телевизор не включают. Никто из близких не смотрит "Поле чудес" в присутствии главы семьи.

И вот, в преддверии знаковой даты, Варвара продемонстрировала в своем аккаунте необычный предмет, который явно отсылает к работе отца. На фото запечатлен черный картхолдер (держатель для банковских или визитных карт), оформленный в стилистике знаменитого табло из "Поля чудес". Однако вместо стандартного слова или фразы на нем зашифровано послание из шести букв, три из которых открыты, а три скрыты звездочками.

Ранее Варвара уже привлекала внимание, когда комментировала новости о возможных съемках отца в фильме Валерии Гай Германики, отмечая, что узнала об этом из СМИ.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 14:39
Леонид Якубович. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe

По теме

Люди несут цветы к знаменитому дому Леонида Якубовича

Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме

Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно

Униженная Виктория Дайнеко разрыдалась на людях: Было кошмарно
Виктория Дайнеко оказалась совершенно не готова к волне жестокого хейта, который захлестнул ее. Шокирующее признание сделала популярная певица Виктория Дайнеко.

Люди несут цветы к знаменитому дому Леонида Якубовича

Люди несут цветы к знаменитому дому Леонида Якубовича
Массивный и добротный кирпичный дом на Каретном ряду 5/10 известен театральной Москве как Дом артистов балета Большого театра. Сегодня тут – много цветов... Дом для артистов Большого театра в Каретном ряду построили в 1935 году по заказу кооператива театральных работников.

Вот почему цикорий вместо кофе не панацея – главные факты о напитке

Вот почему цикорий вместо кофе не панацея – главные факты о напитке
Цикорий часто представляют как универсальную альтернативу кофе. В первую очередь тем, кто переживает о состоянии желудочно-кишечного тракта или отслеживает количество сахара в крови. Тем не менее за кажущейся пользой состава скрываются факты, с которыми нужно ознакомиться заранее. В продукте со знаком качества содержится единственный ингредиент — сам цикорий.

Какой ваш жизненный девиз из советского кино? Пройдите тест и узнайте!

Какой ваш жизненный девиз из советского кино? Пройдите тест и узнайте!
Философский тест по мотивам легендарных фильмов СССР, который расскажет о ваших жизненных принципах. Советское кино — это не только увлекательные сюжеты и любимые актеры, но и кладезь мудрых, ироничных и глубоких цитат, которые стали настоящими народными афоризмами.

Страшное предсказание Жириновского о Пугачевой сбылось

Страшное предсказание Жириновского о Пугачевой сбылось
О чем именно говорил Владимир Жириновский, и почему его слова получили отражение в последующих событиях жизни известной певицы? Полемика, вспыхнувшая в телеэфире в 2012 году между Владимиром Жириновским и Аллой Пугачевой, до сих пор вызывает активные споры.

Выбор читателей

26/05ПндТест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру 26/05ПндРоссия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе 26/05ПндПугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова 27/05ВтрСтрана едва не потеряла этого артиста: Скорая четыре дня стояла у подъезда 26/05ПндНовый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир 26/05ПндСтало известно, кто станет матерью третьего ребенка Филиппа Киркорова