Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала Сеть

Леонид Якубович в конце июля отметит 80-летие.

Неожиданный поступок дочери народного артиста России Леонида Якубовича, Варвары, вызвал активное обсуждение в Сети. Нарушившая семейный запрет дочь Якубовича шокировала подписчиков, готовясь к предстоящему 80-летнему юбилею отца, который состоится 31 июля. Варвара опубликовала в соцсетях фотографию подарка, который многие сочли провокационным.

Известно, что, несмотря на то что Леонид Аркадьевич уже много десятилетий является бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес", в его доме существует негласное правило: во время эфира передачи телевизор не включают. Никто из близких не смотрит "Поле чудес" в присутствии главы семьи.

И вот, в преддверии знаковой даты, Варвара продемонстрировала в своем аккаунте необычный предмет, который явно отсылает к работе отца. На фото запечатлен черный картхолдер (держатель для банковских или визитных карт), оформленный в стилистике знаменитого табло из "Поля чудес". Однако вместо стандартного слова или фразы на нем зашифровано послание из шести букв, три из которых открыты, а три скрыты звездочками.

Ранее Варвара уже привлекала внимание, когда комментировала новости о возможных съемках отца в фильме Валерии Гай Германики, отмечая, что узнала об этом из СМИ.

