Люди несут цветы к знаменитому дому Леонида Якубовича

Массивный и добротный кирпичный дом на Каретном ряду 5/10 известен театральной Москве как Дом артистов балета Большого театра. Сегодня тут – много цветов...

Дом для артистов Большого театра в Каретном ряду построили в 1935 году по заказу кооператива театральных работников. Автором проекта стал архитектор Алексей Щусев, создавший Мавзолей Ленина, Большой Москворецкий мост, гостиницу "Москва", Казанский вокзал Москвы и "Дом архитекторов" на Ростовской набережной.

В разное время тут жили балерина Ольга Лепешинская, оперный певец Никандр Ханаев, композитор Михаил Фрадкин.... А почти три десятилетия назад владельцем двухкомнатной квартиры в 60 "квадратов" в этом знаменитом доме стал и Леонид Якубович.

Выходя на съемки программы "Поле чудес", телеведущий всегда видит у дома много цветов. Благодарные поклонники несут их к мемориальным доскам тоже живших тут певца Леонида Утесова, дирижера Геннадия Рождественского... Кстати, особенно много их бывает 4 мая и 16 июня – в дни рождения и смерти Геннадия Николаевича...

Напомним, что как выяснили журналисты, Якубович, помимо квартиры на улице Каретный ряд, владеет загородным домом Подмосковье. Он расположен на участке площадью 30 соток в деревне Веледниково Истринского района. А его примерная стоимость оценивается в один миллиард рублей.