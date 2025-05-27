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Вот почему цикорий вместо кофе не панацея – главные факты о напитке

Вот почему цикорий вместо кофе не панацея – главные факты о напитке
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Цикорий часто представляют как универсальную альтернативу кофе. В первую очередь тем, кто переживает о состоянии желудочно-кишечного тракта или отслеживает количество сахара в крови. Тем не менее за кажущейся пользой состава скрываются факты, с которыми нужно ознакомиться заранее.

В продукте со знаком качества содержится единственный ингредиент — сам цикорий. Никаких примесей, красителей или аналогов быть не должно. Но в действительности корыстные производители от случая к случаю смешивают его с ржаной, ячменной, овсяной, пшеничной мукой, а еще добавляют полисахарид мальтодекстрин — все это низкопробные скрытые добавки, которые ухудшают не только вкус, но и сам напиток как таковой. Ожидание — польза и бодрость, реальность — море глютена и зашкаливающий уровень глюкозы в крови.

Настоящий корень цикория насыщен компонентами. Он включает витаминные соединения группы B, а также A и C, дополненные минеральными элементами — начиная от магния и калия и заканчивая железом и селеном. Тем не менее ключевым активным веществом, благодаря которому состав высоко оценивают врачи, является инулин. Именно его присутствие регулирует Росконтроль. Концентрация в напитке по уровню ниже 30% свидетельствует о понижении пищевой ценности.

Невзирая на благоприятные свойства, цикорий не всегда подходит. При наличии СРК или СИБР его употребление способно спровоцировать вздутие живота и нарушения стула. У лиц с предрасположенностью к образованию камней в почках возрастает вероятность их формирования вследствие уменьшения кислотности мочи. Варикозное расширение вен, пониженное артериальное давление, реакция на пыльцу березы, а также бронхиальная астма — все эти состояния служат элементарным основанием для осторожности перед тем, как выпить лишнюю чашку напитка. Помимо этого, цикорий способен вступать во взаимодействие с медикаментами, в частности с антибактериальными, понижая их эффективность.

В случае возникновения негативных признаков во время приема цикория, таких как упадок сил, легкое головокружение, неприятные ощущения в горле или покашливание целесообразно временно прекратить употребление и переждать, чтобы не переживать. По прошествии одной недели допустимо предпринять повторную попытку, стартуя с наименьшей дозы. Действовать следует без излишеств: пары чашек в день более чем хватает. Например, напиток можно употребить рано утром.

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27 мая 2025, 12:10
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