О чем именно говорил Владимир Жириновский, и почему его слова получили отражение в последующих событиях жизни известной певицы?

Полемика, вспыхнувшая в телеэфире в 2012 году между Владимиром Жириновским и Аллой Пугачевой, до сих пор вызывает активные споры. В ходе той острой словесной стычки лидер ЛДПР высказал в адрес Примадонны не только резкие замечания, но и ряд утверждений о ее будущем. Сегодня многие аналитики и пользователи сети, сопоставляя те слова с последующими событиями, приходят к выводу: страшное предсказание Жириновского о Пугачевой сбылось.

Напомним, что конфликт произошел 29 февраля 2012 года на телеканале "Россия-1" во время предвыборных дебатов. Алла Пугачева, присутствовавшая как доверенное лицо кандидата, попыталась упрекнуть Жириновского в "хамском" поведении. В ответ политик потребовал от нее молчать и слушать, а затем обрушился с критикой не только на нее лично, назвав "клоуном и психом", но и на всю творческую элиту.

Ключевые тезисы Жириновского, которые сейчас расцениваются как "пророческие", включали обвинения в том, что артисты готовы на всё ради денег и славы, что карьера Пугачевой построена на пиаре и "фанере", а не на таланте, и что ее личная жизнь характеризуется частой сменой партнеров ("менять мужей каждые пять минут").

Сторонники версии о сбывшемся предсказании указывают на несколько моментов: частые браки певицы (пять официальных союзов); резкое снижение ее концертной активности после переезда за границу, что, по их мнению, ставит под сомнение независимость ее успеха от российской инфраструктуры и конъюнктуры; а главное – кардинальное изменение ее публичной позиции и отъезд из страны вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иноагентом) после изменения политической ситуации. Этот отъезд и последующее снижение медийности воспринимаются как подтверждение слов Жириновского об эфемерности звездности и готовности "творческой элиты" действовать из соображений выгоды.

Таким образом, по мнению части общества, острые высказывания Жириновского, которые казались чрезмерными в 2012 году, сегодня получили наглядное подтверждение в судьбе Аллы Пугачевой, подтверждая репутацию политика как человека, способного к жестким, но порой поразительно точным оценкам.

*признан Минюстом РФ иноагентом