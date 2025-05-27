Разъяренная дочь Киркорова накинулась на подписчиков: Копия своего папы

Алла-Виктория Киркорова резко ответила всем хейтерам.

Свежая публикация 13-летней Аллы-Виктории Киркоровой, дочери поп-короля Филиппа Киркорова, в социальных сетях спровоцировала активное обсуждение среди интернет-пользователей. Подросток поделилась видеороликом, где приняла разъяренный вид и накинулась на подписчиков, заявив, что ее часто называют женской копией прославленного папы. Однако игривый, по задумке автора, ролик внезапно перерос в полноценный сетевой конфликт.

Как оказалось, не все подписчики оценили юмор или манеру поведения подростка. В комментариях под ее постом быстро возникла полемика, где некоторые пользователи принялись сравнивать Аллу-Викторию с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иноагентом) – двойняшками Лизой и Гарри. Комментаторы высказывали мнение, что наследники Примадонны выглядят более воспитанными и сдержанными, чем дочь Филиппа Киркорова.

Алла-Виктория, похоже, была задета такой критикой и, проявив характер, решила не оставлять ее без внимания. Она резко отреагировала на негативные комментарии, перейдя к контратаке и отвергая любые сравнения.

В ответ критикам своего поведения юная наследница заявила, что ее детство, в отличие от детства Лизы и Гарри, было счастливым, ее никто ни к чему не принуждал, и благодаря этому она выросла прекрасным человеком. По ее словам, она не считает, что хорошее детство обязательно означает многочасовые занятия музыкой у пианино каждый день.

Столь эмоциональная реакция и готовность вступить в открытый спор с пользователями сети многим напомнили о хорошо известном темпераменте самого Филиппа Киркорова. Это наблюдение вполне подтвердило первоначальную шутку Аллы-Виктории о ее сходстве с отцом.

*признан Минюстом РФ иноагентом