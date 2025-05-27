Почти каждый человек сегодня в курсе, кто такой Омар Хайям, гениальный персидский философ и ученый тысячелетней давности. В ту пору, когда протекала его жизнь, он выполнял функции астронома, поэта, исследователя и мыслителя. Он дал толчок прогрессированию алгебры, особенно, решая задачи по классификации кубических уравнений и разрабатывая геометрические пути их решения, что даже сейчас кажется фантастически сложным. Этот персидский гений в свою эпоху также занимался разработкой оригинального метода летоисчисления, который оказался более четким, чем простой календарь, и его решили применять в некоторых восточных областях мира, что продолжается и доныне.

Однако подлинная слава пришло к гениальному ученому значительно позже. Она оказалась сопряжена с его поэтическими мыслями, которые он излагал в виде рубаи — четверостиший. В XIX столетии эти функциональные находки были впервые обнаружены и актуализированы британцами, а затем распространились по различным местам планеты. Стихотворения этого выдающегося персидского деятеля ознаменовали особое явление в императорской России, а впоследствии и в Советском Союзе. Рубаи Омара Хайяма, относящиеся к вечным вопросам индивида любого уклада, не утрачивают своей сложности и в нашу эпоху. Поэтическое изложение мудреца отличается от других синтезом мудрости и непринужденности, глубины и доступности, размышлений о вечном и радостей земной жизни.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил, решал значимые вопросы и работал почти тысячу лет назад, его фантастические результаты философского пути продолжают быть прогрессивными и теперь. Особенно рубаи, в которых находчивый творец объяснил самую суть любви:

"Любовь в начале — ласкова всегда.

В воспоминаньях — ласкова всегда.

А любишь — боль! И с жадностью друг друга

Терзаем мы и мучаем — всегда".

Конечно, даже содержательных указаний Хайяма будет мало для того, чтобы отличить реальное чувство от иллюзии: это естественно для человека. Однако лишний раз обдумывание сущностного вопроса не выйдет боком: в наши дни человеку из любой точки планеты привычно витать в облаках и обманываться из-за такого фантастического числа жизненных мелочей, что эту мудрую трактовку почти в случае каждого следует узнать раз и навсегда.