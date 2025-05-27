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Вторник 27 мая

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Еще мудрец Омар Хайям объяснил самую суть любви. Узнайте раз и навсегда

Еще мудрец Омар Хайям объяснил самую суть любви. Узнайте раз и навсегда
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Почти каждый человек сегодня в курсе, кто такой Омар Хайям, гениальный персидский философ и ученый тысячелетней давности. В ту пору, когда протекала его жизнь, он выполнял функции астронома, поэта, исследователя и мыслителя. Он дал толчок прогрессированию алгебры, особенно, решая задачи по классификации кубических уравнений и разрабатывая геометрические пути их решения, что даже сейчас кажется фантастически сложным. Этот персидский гений в свою эпоху также занимался разработкой оригинального метода летоисчисления, который оказался более четким, чем простой календарь, и его решили применять в некоторых восточных областях мира, что продолжается и доныне.

Однако подлинная слава пришло к гениальному ученому значительно позже. Она оказалась сопряжена с его поэтическими мыслями, которые он излагал в виде рубаи — четверостиший. В XIX столетии эти функциональные находки были впервые обнаружены и актуализированы британцами, а затем распространились по различным местам планеты. Стихотворения этого выдающегося персидского деятеля ознаменовали особое явление в императорской России, а впоследствии и в Советском Союзе. Рубаи Омара Хайяма, относящиеся к вечным вопросам индивида любого уклада, не утрачивают своей сложности и в нашу эпоху. Поэтическое изложение мудреца отличается от других синтезом мудрости и непринужденности, глубины и доступности, размышлений о вечном и радостей земной жизни.

Вопреки тому, что Омар Хайям жил, решал значимые вопросы и работал почти тысячу лет назад, его фантастические результаты философского пути продолжают быть прогрессивными и теперь. Особенно рубаи, в которых находчивый творец объяснил самую суть любви:

"Любовь в начале — ласкова всегда.
В воспоминаньях — ласкова всегда.
А любишь — боль! И с жадностью друг друга
Терзаем мы и мучаем — всегда".

Конечно, даже содержательных указаний Хайяма будет мало для того, чтобы отличить реальное чувство от иллюзии: это естественно для человека. Однако лишний раз обдумывание сущностного вопроса не выйдет боком: в наши дни человеку из любой точки планеты привычно витать в облаках и обманываться из-за такого фантастического числа жизненных мелочей, что эту мудрую трактовку почти в случае каждого следует узнать раз и навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 10:12
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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