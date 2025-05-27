Тест: узнайте фильмы СССР с вечерними названиями по 1 кадру

Недаром говорят: не ошибается только тот, кто ничего не делает!
1. Одни любители кинематографа СССР путают "Москва слезам не верит" с "Я шагаю по Москве".
2. Другие наизусть знают "Джентльменов удачи", но ими не становятся.
3. А третьи с первого кадра отличают "В бой идут одни старики" от "Стариков-разбойников".
Прямо сейчас у каждого есть шанс повернуть время вспять, взглянуть на 4 кадра из 4 знаковых и блестящих кинопроектов СССР и набрать 4 максимальных балла. Но одержите ли эту интеллектуальную победу именно вы? Или отдадите другим?
Давайте проверим и определим, идеально или посредственно вы помните и знаете фильмы СССР с вечерними названиями! Нужно пройти тест и выбрать для каждого снимка только 1 из 3 вариантов ответа: «а», «б»; «в». Получайте максимальный результат, излучайте позитив, делитесь тестом с друзьями и товарищами!
Вопросы к тесту:
1) Какой это фильм СССР?
а — И был вечер, и было утро… (1970)
б — Вечерний вариант (1980)
в — Каждый вечер в одиннадцать (1969)
2) К какой ленте СССР с "вечерним" названием относится этот снимок?
а — Вечерний свет (1976)
б — Вечер в Москве (1962)
в — Вечерницы (1986)
3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?
а — Вечер воспоминаний (1978)
б — Зимний вечер в Гаграх (1985)
в — Вечер на Ивана Купала (1968)
4) Как называется эта кинолента СССР?
а — Еще не вечер (1974)
б — Вечерний лабиринт (1980)
в — Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> в: "Каждый вечер в одиннадцать";
2 >> в: "Вечерницы";
3 >> б: "Зимний вечер в Гаграх";
4 >> а: "Еще не вечер".
Прошли весь тест правильно — высший пилотаж, продолжайте радовать и баловать нас своими победами!
Ответили хотя бы 1 раз неверно — такое бывает, попробуйте пересмотреть кинокартины СССР и пройти тест сначала!