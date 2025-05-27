Тест: узнайте фильмы СССР с вечерними названиями по 1 кадру

Лучшее сочетание: завершение дня, торжество заката и, конечно же, эпохальное кино СССР! Без единой ошибки выдать 4 ответа на 4 вопроса могут только неподражаемые знатоки советских фильмов! Пришло время проверить: вы это или не вы?

Недаром говорят: не ошибается только тот, кто ничего не делает!

1. Одни любители кинематографа СССР путают "Москва слезам не верит" с "Я шагаю по Москве".

2. Другие наизусть знают "Джентльменов удачи", но ими не становятся.

3. А третьи с первого кадра отличают "В бой идут одни старики" от "Стариков-разбойников".

Прямо сейчас у каждого есть шанс повернуть время вспять, взглянуть на 4 кадра из 4 знаковых и блестящих кинопроектов СССР и набрать 4 максимальных балла. Но одержите ли эту интеллектуальную победу именно вы? Или отдадите другим?

Давайте проверим и определим, идеально или посредственно вы помните и знаете фильмы СССР с вечерними названиями! Нужно пройти тест и выбрать для каждого снимка только 1 из 3 вариантов ответа: «а», «б»; «в». Получайте максимальный результат, излучайте позитив, делитесь тестом с друзьями и товарищами!

Вопросы к тесту:

1) Какой это фильм СССР?

а — И был вечер, и было утро… (1970)

б — Вечерний вариант (1980)

в — Каждый вечер в одиннадцать (1969)

2) К какой ленте СССР с "вечерним" названием относится этот снимок?

а — Вечерний свет (1976)

б — Вечер в Москве (1962)

в — Вечерницы (1986)

3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?

а — Вечер воспоминаний (1978)

б — Зимний вечер в Гаграх (1985)

в — Вечер на Ивана Купала (1968)

4) Как называется эта кинолента СССР?

а — Еще не вечер (1974)

б — Вечерний лабиринт (1980)

в — Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> в: "Каждый вечер в одиннадцать";

2 >> в: "Вечерницы";

3 >> б: "Зимний вечер в Гаграх";

4 >> а: "Еще не вечер".

Прошли весь тест правильно — высший пилотаж, продолжайте радовать и баловать нас своими победами!