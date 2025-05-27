Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме

Платон Шепелев всерьез увлекается баскетболом.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, которому сейчас 42 года, сделал в своих социальных сетях важное заявление, касающееся достижений его 12-летнего сына Платона, рожденного в отношениях с незабвенной певицей Жанной Фриске. Дмитрий не скрывал своей радости и гордости, делясь с подписчиками новостями об успехах наследника на спортивном поприще.

Как оказалось, Дмитрий лично присутствовал на баскетбольном состязании, где его сын Платон был активным участником и продемонстрировал свои растущие спортивные навыки. Атмосфера на матче, вероятно, была напряженной, ведь речь шла о финальной игре.

В итоге упорной борьбы, длившейся не один день, команде Платона удалось добиться впечатляющего результата — они поднялись на первую ступень пьедестала, завоевав заслуженное первое место.

Звездный родитель с радостью запечатлел этот торжественный момент, опубликовав в своем аккаунте кадры с церемонии награждения. На снимках видно, как юному чемпиону, сияющему от счастья, под аплодисменты вручают блестящую золотую медаль победителя. Комментируя этот значимый успех своего сына, Дмитрий Шепелев сопроводил снимки емкой фразой: "Две недели упорной борьбы и наконец заслуженное первое место".

К слову, связь Платона с баскетболом имеет и более глубокий, личный смысл, который проявляется даже в деталях его спортивной экипировки. Сын Жанны Фриске в дни соревнований носит форму, номер на которой неслучаен — он наделен особым символизмом и совпадает с годом появления на свет его мамы. Таким образом, каждый раз, выходя на площадку, Платон несет с собой эту тихую, но очень трогательную дань памяти.