Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве Тесты Люди несут цветы к дому Андрейченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле КремляЛюди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля Еще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегдаЕще философ Омар Хайям выдал базу, как пресекать на корню любой страх. Запомните раз и навсегда Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможноеКиркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное Российские артисты восстали против этой предавшей Родину звездыРоссийские артисты восстали против этой предавшей Родину звезды

Лента новостей

Вторник 27 мая

04:29Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме 00:53Страна едва не потеряла этого артиста: Скорая четыре дня стояла у подъезда 23:14Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня 20:18Общественный деятель призвал к ответу предавшего родину артиста 19:50Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива 19:10Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных 18:24Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году 17:56Ксения Собчак объявила о решимости жестко отомстить изменщику: Как ты мог меня публично опозорить?! 16:51Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей 16:23Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца 15:42Вот почему стиральную машину запрещено запускать два раза подряд – не знают даже опытные хозяйки 13:50Россия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе 13:12Пугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова 11:29Тест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру 11:12Жених Бородиной показал свое истинное лицо: Буйный неадекват 11:05Открытие века: на диковинном украшении из Древнего Египта обнаружен текст из Книги мертвых 10:50Стало известно, кто станет матерью третьего ребенка Филиппа Киркорова 10:11Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу 10:02Валентина Теличкина нашла действенный способ восстановления после серьезной болезни 09:21Люди поют молитвы у дома Эльдара Рязанова в самом центре Самары 09:03Сам Александр Розенбаум сразил всех высочайшей истиной о любви. Она одна на миллион 08:36Именно Брюс Ли открыл всем глаза на главное в жизни. Усвойте отныне и навек 04:19Куда исчезли эти знаменитости и кто из них так и не вернулся 00:44Новый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир 20:04Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш" 19:12Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям 14:21Переставшая горевать Анна Седокова удивила поклонников 13:13Только хиты: назван самый успешный и востребованный композитор России 12:10"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына 10:02Любовь под прицелом камер: самые прочные звездные союзы российского шоу-бизнеса 06:08Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой 00:22Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России 21:08Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы 19:34Отчаявшаяся Татьяна Овсиенко взвыла от боли 16:07Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову 12:47Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе 10:18Резник назвал имена самых благодарных российских артистов 06:45Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида 03:26Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом 00:14Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон 21:45Овсяноблин для экстремально тонкой талии: готовим, едим и худеем прямо сейчас 20:31Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья 18:48Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии 18:03Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд 17:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи 17:21Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы 16:51У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы 16:24Басков исцелился путем народного ритуала 15:22Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой 15:22Стало известно об уходе заслуженного и народного артиста РФ
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме

Сын Жанны Фриске в важные дни своей жизни носит это в память о маме
1

Платон Шепелев всерьез увлекается баскетболом.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, которому сейчас 42 года, сделал в своих социальных сетях важное заявление, касающееся достижений его 12-летнего сына Платона, рожденного в отношениях с незабвенной певицей Жанной Фриске. Дмитрий не скрывал своей радости и гордости, делясь с подписчиками новостями об успехах наследника на спортивном поприще.

Как оказалось, Дмитрий лично присутствовал на баскетбольном состязании, где его сын Платон был активным участником и продемонстрировал свои растущие спортивные навыки. Атмосфера на матче, вероятно, была напряженной, ведь речь шла о финальной игре.
В итоге упорной борьбы, длившейся не один день, команде Платона удалось добиться впечатляющего результата — они поднялись на первую ступень пьедестала, завоевав заслуженное первое место.

Звездный родитель с радостью запечатлел этот торжественный момент, опубликовав в своем аккаунте кадры с церемонии награждения. На снимках видно, как юному чемпиону, сияющему от счастья, под аплодисменты вручают блестящую золотую медаль победителя. Комментируя этот значимый успех своего сына, Дмитрий Шепелев сопроводил снимки емкой фразой: "Две недели упорной борьбы и наконец заслуженное первое место".

К слову, связь Платона с баскетболом имеет и более глубокий, личный смысл, который проявляется даже в деталях его спортивной экипировки. Сын Жанны Фриске в дни соревнований носит форму, номер на которой неслучаен — он наделен особым символизмом и совпадает с годом появления на свет его мамы. Таким образом, каждый раз, выходя на площадку, Платон несет с собой эту тихую, но очень трогательную дань памяти.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 04:29
Жанна Фриске. Фото: RuTube / SmirnoFF
соцсети• Требует проверки

По теме

Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону

Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме
Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Страна едва не потеряла этого артиста: Скорая четыре дня стояла у подъезда

Страна едва не потеряла этого артиста: Скорая четыре дня стояла у подъезда
Что именно произошло с певцом и почему медики пошли на беспрецедентные меры? Шокирующая новость облетела отечественные СМИ: известный российский певец оказался на грани жизни и смерти.

Общественный деятель призвал к ответу предавшего родину артиста

Общественный деятель призвал к ответу предавшего родину артиста
Виталий Бородин записал видеобращение в телеграм-канале. Общественный деятель Виталий Бородин призвал к ответу предавшего родину артиста.

Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива

Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива
Культовая фигура на советской эстраде скоро отметит свое 88-летие, но тихо или громко? Уже несколько лет о певице совсем ничего не слышно. Только один друг Эдиты Пьехи, поэт Илья Резник, проговорился о прошлом и настоящем легенды СССР. Создатель песен вспомнил о давно минувших временах их общего творчества.

Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных

Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных
Григорий Лепс никак публично не прокомментировал факт подачи документа. Известный российский певец Григорий Лепс подал заявление на регистрацию: важный документ уже в базе данных.

Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году

Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году
Эта опытная спортсменка наотрез отказалась повторять былые победы на Олимпийских играх-2026. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Тереза Йохауг, решила не выступать на Олимпиаде в 2026 году.

Выбор читателей

26/05ПндТест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру 25/05Вск"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына 25/05ВскТолько хиты: назван самый успешный и востребованный композитор России 26/05ПндНовый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир 25/05ВскКритик Соседов назвал преемницу Пугачевой 26/05ПндПугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова