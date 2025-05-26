Ортман, Лель и Гришаева зажгли на празднике лучших бизнесменов

В Москве вручили Национальную бизнес-премию (NBA-2025), собравшую не только предпринимателей из разных уголков России, но и звезд шоу-бизнеса.

Несмотря на экономические сложности и логистические проблемы, в стране продолжают появляться инновационные проекты и компании, меняющие облик экономики. И эта премия была призвана отметить наиболее ярких представителей бизнеса, внесших вклад в развитие различных отраслей – от IT и образования до биотехнологий и туризма.

Так "Экспертом года в области IT" был признан Александр Коваленко из Новосибирска, чья команда разработала систему кредитного биллинга. В сфере образования жюри отметило Елену Карташеву из Ростова-на-Дону, создавшую образовательную программу на основе нейропсихологических методик.

А Екатерина Соколова получила награду "За успешное применение методов хоумстейджинга, упаковки и флиппинга".

Династия Кописки из Владимирской области, основатели Агрокультурного туристического комплекса, получили награду в номинации "Достояние нации" за вклад в возрождение русской усадьбы.

Среди лауреатов – Нина Рассен, чьи работы получили признание в мировых столицах живописи, и Анна Феоктистова, ставшая "Лидером года в области биотехнологий и косметологии". "Наставником года" была признана Виктория Асимова, чей вклад в развитие предпринимательства был высоко оценен экспертным советом.

Поддержать новую бизнес-элиту и пришли многочисленные звездные гости, эксперты и успешные женщины: Нонна Гришаева, Катя Лель, телеведущая и журналист Вера Красова, российская фигуристка Анастасия Гребенкина, Ирина Ортман, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, участник "Иванушек" Кирилл Андреев, звезда мирового бокса - Кевин Владимирович Джонсон, представивший для гостям дебютный трек, записанный с российским музыкантов Виталием Грувером,