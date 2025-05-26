Общественный деятель призвал к ответу предавшего родину артиста

Виталий Бородин записал видеобращение в телеграм-канале.

Общественный деятель Виталий Бородин призвал к ответу предавшего родину артиста. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией публично обратился к известному музыканту Андрею Макаревичу* (признан в РФ иностранным агентом), поставив перед ним ряд острых вопросов, касающихся его нынешнего статуса и публичной позиции.

Свое обращение Виталий Бородин опубликовал в формате видео в своем Telegram-канале. Он напрямую обратился к артисту, отметив, что знает о внимании Макаревича* к его публикациям. Бородин призвал предавшего родину артиста к немедленному ответу: "Как тебе самому быть в статусе иноагента?.. Как тебе самому быть в статусе народного артиста России, ведь ты же получаешь пенсию".

В продолжение своей критики общественный деятель напомнил о разнице в поведении Макаревича* и других деятелей культуры в контексте текущей ситуации. Бородин отметил, что уехавший артист ни разу не ездил в зону СВО в отличие от других артистов. В качестве примера тех, кто оказывает реальную помощь, он отметил Вику Цыганову, подчеркнув, что она оказывает помощь ребятам на фронте, хотя не является заслуженным артистом нашей страны.

Стоит отметить, что ранее сам Андрей Макаревич* попадал в новостные сводки в связи с инцидентом в Израиле, где он проживает. По его собственному сообщению, из страны был депортирован представитель СМИ, который, пытаясь получить интервью, выдавал себя за украинского журналиста и предлагал побеседовать якобы о винном бизнесе. Этот случай также вызвал резонанс в медиа.

* признан в РФ иностранным агентом