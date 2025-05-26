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Понедельник 26 мая

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Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива

Что случилось с исчезнувшей много лет назад Эдитой Пьехой – она еще жива
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Культовая фигура на советской эстраде скоро отметит свое 88-летие, но тихо или громко? Уже несколько лет о певице совсем ничего не слышно. Только один друг Эдиты Пьехи, поэт Илья Резник, проговорился о прошлом и настоящем легенды СССР.

Создатель песен вспомнил о давно минувших временах их общего творчества. Вместе с супругом артистки Александром Броневицким они сочинили сверхпопулярные песни "Вероника" и "Край березовый". Именно в тот период жизни товарищи часто наведывались домой к семейной паре, хозяйка угощала потрясающими блюдами. Друзья приходили целой компанией, Эдита потчевала гостинцами, на подхвате была домработница Вера. Но уже в два часа ночи Эдита покидала гостей и засыпала, в то время как они сами развлекались до пяти утра.

Когда Пьеха разошлась с партнером, оба они пережили потрясение. Броневицкий с трудом держался на плаву. "Когда у Шуры случился надлом, они разошлись. Он мне потом говорил: „Илья, у меня огромная яма на сердце“", — вспоминает Резник.

Звезда эстрады потом испытывала сожаление и говорила об этом другу-поэту. Сменившие его друг за другом следующие кавалеры Эдиты ничуть не импонировали Резнику. "Потом два мужа у нее были никчемные абсолютно", — отмечает он.

Сейчас товарищу ничего не остается, кроме как все время спрашивать о состоянии старой подруги и получать весточки через ее дочь Илону. С Броневицкой его объединяет зоозащитная деятельность. В настоящий момент Пьеха живет в Ленинградской области за пределами Северной столицы, она испытывает трудности с хождением. Тем не менее женщина окутана теплом и любовью и родственников, и близких.

Ранее внук певицы Стас Пьеха говорил, что звездная бабушка сама решила завершить карьеру, так как за 60-летний период творческой деятельности устала быть под круглосуточным надзором публики.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 19:50
Фото: архив Гостелерадиофонда
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Фоторепортаж

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой

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