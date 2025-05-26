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Понедельник 26 мая

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Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных

Лепс подал важное заявление на регистрацию: документ уже в базе данных
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Григорий Лепс никак публично не прокомментировал факт подачи документа.

Известный российский певец Григорий Лепс подал заявление на регистрацию: важный документ уже в базе данных. Артист предпринял шаг по юридическому закреплению своего образа и расширению медиа-присутствия. Речь идет о заявке на регистрацию нового оригинального товарного знака.

Согласно данным из открытых источников, заявка на регистрацию товарного знака под названием "дядьГРИШ" была подана 20 мая текущего года. Заявителем выступает сам артист, чье полное имя – Григорий Викторович Лепсверидзе. По состоянию на 22 мая, как указано в базе Роспатента, документ проходит процедуру формальной экспертизы, что является стандартным этапом рассмотрения подобных заявок.

Спектр товаров и услуг, для которых планируется использование бренда "дядьГРИШ", оказался весьма обширным и разнообразным, что свидетельствует о масштабных планах артиста. Согласно информации, содержащейся в тексте заявки, под этим товарным знаком предполагается производство и выпуск различной медиапродукции, включая видеокассеты, диски звукозаписи, кинопленки, а также более общие носители звукозаписи. Кроме того, бренд может быть использован для создания и распространения мультфильмов, развлекательных передач и фильмов.

Однако интересы потенциального бренда "дядьГРИШ" не ограничиваются только медиа. Под этим знаком также можно будет заниматься издательской деятельностью, выпуская книги. В список включена организация выставок с культурно-просветительской целью и даже написание сценариев. Что любопытно, в заявке фигурируют и сферы, далекие от традиционного шоу-бизнеса – это открытие и управление гостиницами, пансионами и даже приютами для животных.

На данный момент сам Григорий Лепс никак публично не прокомментировал факт подачи данной заявки и свои конкретные планы относительно развития и использования бренда "дядьГРИШ" в столь широком спектре направлений.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 19:10
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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