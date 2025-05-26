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Понедельник 26 мая

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Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году

Не Кабаева и не Загитова: одна олимпийская чемпионка точно пропустит Олимпиаду в следующем году
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Эта опытная спортсменка наотрез отказалась повторять былые победы на Олимпийских играх-2026.

Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Тереза Йохауг, решила не выступать на Олимпиаде в 2026 году. Она свела на нет спортивную карьеру в 2022-м, но уже через два года ее "реанимировала". Далее она выступила на домашнем чемпионате мира-2025, который проходил в третьем по величине городе Норвегии — Тронхейме. На этих соревнованиях спортсменка получила три "серебра" и одну "бронзу", но ни одной победы ей не досталось. Именно после этого вопрос о будущем ее карьеры накалился до предела.

36-летняя лыжница прокомментировала решение пропустить Олимпиаду. Тереза объявила, что возвращение в коллектив этой зимой стало для нее истинным приключением, но она ощущает гигантскую необходимость посвящать больше времени семье. Как отметила Йохауг, даже любовь к лыжам ее в этом не останавливает. Спортсменка призналась, что с предвкушением ждет шанса поддержать коллектив, но уже только с позиции зрителя. Чемпионка поблагодарила всех, кто поддерживал ее после возвращения. Женщина выразила отдельную благодарность своей второй половинке и добавила, что без нее этого бы не случилось.

Зимние Олимпийские игры‑2026 пройдут в Италии. Они состоятся в столице Милане и провинции Кортина‑д’Ампеццо в период 6–22 февраля.

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26 мая 2025, 18:24
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Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: pixabay.com
Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Олимпиада 2020, допинг, скандал. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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