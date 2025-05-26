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Понедельник 26 мая

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Ксения Собчак объявила о решимости жестко отомстить изменщику: Как ты мог меня публично опозорить?!

Ксения Собчак объявила о решимости жестко отомстить изменщику: Как ты мог меня публично опозорить?!
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Ксения Собчак не стала скрывать от поклонников свои эмоции.

Ксения Собчак известна своей готовностью открыто говорить с аудиторией даже на самые личные темы. Недавно 43-летняя телеведущая вновь удивила поклонников, поделившись сразу несколькими откровенными историями из своей жизни — как из далекого прошлого, так и о нынешних планах и отношениях.

Одно из самых ярких признаний касалось давней истории об измене ее парня, которая произошла много лет назад. Тогда Ксения неожиданно для себя застала бойфренда с другой девушкой. Ее реакция была немедленной и весьма решительной – она задумала жестоко отомстить парочке, причем публично.

Как рассказала сама Собчак, она решила передать их фотографии в прессу с целью пристыдить неверного возлюбленного. Ее план был таков: чтобы наутро, когда выйдет газета с компрометирующими снимками, предъявить ему: "Как ты мог меня публично опозорить?!". Однако осуществить задуманное оказалось непросто. Ксения разоткровенничалась, что провернула задуманное с трудом, поскольку журналистка не пошла на обман. Имя партнера избранника, к слову, телеведущая так и не назвала.

Но откровения Ксении на этом не исчерпались. Она также затронула тему своей внешности, допустив, что, возможно, когда-нибудь решится на пластическую операцию, чтобы, как она выразилась, "сделать новое лицо". Впрочем, реакция аудитории на эти слова оказалась позитивной. Многочисленные комментаторы, напротив, выразили восхищение ее нынешним видом, называя ее роскошной женщиной.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 17:56
Ксения Собчак. Фото: "Пусть говорят"
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Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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