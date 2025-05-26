Опыт привел Лидию Чистякову, 17-летнюю дочь певицы Глюкозы, к непростому выбору.

Старшая наследница Глюкозы, также певица, выступающая перед современной публикой под псевдонимом ray!, опубликовала в Telegram видео прямо из постели. В кадре эта юная артистка вернулась в 90-е: сначала запела, почти как ныне покойный Юра Шатунов, композицию "Седая ночь", а затем показала, что происходит в ее действительности и прокомментировала произошедшие события.

"И снова седая ночь, и только ей доверяю я.

Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны... "

Не достигшая совершеннолетия ray! свалилась под капельницей. Как отметила сама артистка, профилактическими. При этом Лидия не уточнила, какой именно состав жидкости медики вводили ей прямо под кожу. На следующем этапе она добавила, что опыт не только подготовил ее к процедурам, но и поставил ее перед выбором между катетером и иглой. Именно катетер поющая последовательница Шатунова рекомендует своим знакомым, друзьям, поклонникам и просто случайным пользователям Сети. Всем вместе.

"Если у вас есть варианты между иглой и катетером, берите катетер. С катетером вы сможете спокойно двигаться", — сказала повзрослевшая дочь Глюкозы и показала молодежный жест пальцами, видимо, уже вернувшись из 90-х.