Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей

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Понедельник 26 мая

16:51Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей 16:23Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца 15:42Вот почему стиральную машину запрещено запускать два раза подряд – не знают даже опытные хозяйки 13:50Россия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе 13:12Пугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова 11:29Тест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру 11:12Жених Бородиной показал свое истинное лицо: Буйный неадекват 11:05Открытие века: на диковинном украшении из Древнего Египта обнаружен текст из Книги мертвых 10:50Стало известно, кто станет матерью третьего ребенка Филиппа Киркорова 10:11Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу 10:02Валентина Теличкина нашла действенный способ восстановления после серьезной болезни 09:21Люди поют молитвы у дома Эльдара Рязанова в самом центре Самары 09:03Сам Александр Розенбаум сразил всех высочайшей истиной о любви. Она одна на миллион 08:36Именно Брюс Ли открыл всем глаза на главное в жизни. Усвойте отныне и навек 04:19Куда исчезли эти знаменитости и кто из них так и не вернулся 00:44Новый снимок Кейт Миддлтон заставил ахнуть весь мир 20:04Тест: вспомните советский фильм "Бумбараш" 19:12Принцесса Кейт вернулась к королевским обязанностям 14:21Переставшая горевать Анна Седокова удивила поклонников 13:13Только хиты: назван самый успешный и востребованный композитор России 12:10"Еще не начал разговаривать": Королева сообщила о прибавлении в семействе сына 10:02Любовь под прицелом камер: самые прочные звездные союзы российского шоу-бизнеса 06:08Критик Соседов назвал преемницу Пугачевой 00:22Стало известно, за какую сумму внезапно разбогатевшая София Ротару выступит в России 21:08Прохор Шаляпин признался, кто оплачивает его дорогостоящие капризы 19:34Отчаявшаяся Татьяна Овсиенко взвыла от боли 16:07Роза Сабитова публично обругала Ольгу Бузову 12:47Брежнева впервые после развода эмоционально заговорила о Меладзе 10:18Резник назвал имена самых благодарных российских артистов 06:45Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида 03:26Распрощавшийся с волосами 61-летний Брэд Питт всполошил поклонников своим видом 00:14Принц Уильям оконфузился перед публикой на глазах у Кейт Миддлтон 21:45Овсяноблин для экстремально тонкой талии: готовим, едим и худеем прямо сейчас 20:31Не сорняк, а бриллиант: розмарин на окне заставит плакать от счастья 18:48Жена Сарика Андреасяна покажет лицо новорожденной малышки при единственном условии 18:03Знаменитому актеру из кинофильма "1+1" Омару Си грозит суд 17:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с каретой скорой помощи 17:21Теперь официально: Меладзе закрывает "ВИА Гру" спустя 25 лет существования группы 16:51У пропавшего с радаров Элджея вскрылись серьезные финансовые проблемы 16:24Басков исцелился путем народного ритуала 15:22Целовали руки и брали автографы: панихида по Григоровичу превратилась в бенефис Волочковой 15:22Стало известно об уходе заслуженного и народного артиста РФ 14:53Киркорова экстренно госпитализировали в Москве: врачи делают все возможное 14:32Принесите воды: рыдающей Волочковой стало плохо у гроба Григоровича 14:13Названа причина отказа освободившегося Ефремова от съемок в кино и крупных гонораров 12:50Загитова откровенно высказалась после травли из-за внешности: Очень серьезные комплексы 12:39Роза Сябитова о возрасте, браке и критике: взгляд телеведущей на личную свободу 12:00Покинувшая Россию Гузеева получила неожиданны удар: Бабушка на лавочке 11:06Прощание с отцом и звездой телеэфира: жизнь популярного героя оборвал рак 10:42Раскритикованная после опасного путешествия Боня разочаровалась в мужчинах
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Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей

Не достигшая совершеннолетия дочь Глюкозы вернулась в 90-е и свалилась под капельницей
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Опыт привел Лидию Чистякову, 17-летнюю дочь певицы Глюкозы, к непростому выбору.

Старшая наследница Глюкозы, также певица, выступающая перед современной публикой под псевдонимом ray!, опубликовала в Telegram видео прямо из постели. В кадре эта юная артистка вернулась в 90-е: сначала запела, почти как ныне покойный Юра Шатунов, композицию "Седая ночь", а затем показала, что происходит в ее действительности и прокомментировала произошедшие события.

"И снова седая ночь, и только ей доверяю я.
Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны... "

Не достигшая совершеннолетия ray! свалилась под капельницей. Как отметила сама артистка, профилактическими. При этом Лидия не уточнила, какой именно состав жидкости медики вводили ей прямо под кожу. На следующем этапе она добавила, что опыт не только подготовил ее к процедурам, но и поставил ее перед выбором между катетером и иглой. Именно катетер поющая последовательница Шатунова рекомендует своим знакомым, друзьям, поклонникам и просто случайным пользователям Сети. Всем вместе.

"Если у вас есть варианты между иглой и катетером, берите катетер. С катетером вы сможете спокойно двигаться", — сказала повзрослевшая дочь Глюкозы и показала молодежный жест пальцами, видимо, уже вернувшись из 90-х.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 16:51
Певица Глюкоза. Фото: Евгений Елисеев / "Дни.ру"
ray! в Telegram✓ Надежный источник

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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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