Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца

В столичном NOODOME состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации альбома JALAGONIA. На нее собралось множество звезд. Диана Гурцкая пришла на вечеринку с красавцем-сыном Константином и племянником Сандро, сыном ее брата Роберта.



29 июня Константину Кучеренко, сыну певицы Дианы Гурцкая и ныне покойного заместителя министра образования и науки Петра Кучеренко исполнится 18 лет.

"Сейчас у меня все мысли о ЕГЭ, – признался "Дни.ру" Константин. – Надеюсь, сдам успешно – в школе я учился на "5" и "4" – и смогу поступить на бюджет в МГИМО на юридический факультет".

Он говорит, что хотя и увлекается музыкой, но решил пойти по стопам отца и стать юристом – получить классическое серьезное фундаментальные образование.

Что же касается мужа певицы Петра Кучеренко, то напомним, что 20 мая 2023 года он летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты...