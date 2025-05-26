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Понедельник 26 мая

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Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца

Красавец-сын Дианы Гурцкая пошел по стопам отца
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В столичном NOODOME состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации альбома JALAGONIA. На нее собралось множество звезд. Диана Гурцкая пришла на вечеринку с красавцем-сыном Константином и племянником Сандро, сыном ее брата Роберта.

29 июня Константину Кучеренко, сыну певицы Дианы Гурцкая и ныне покойного заместителя министра образования и науки Петра Кучеренко исполнится 18 лет.

"Сейчас у меня все мысли о ЕГЭ, – признался "Дни.ру" Константин. – Надеюсь, сдам успешно – в школе я учился на "5" и "4" – и смогу поступить на бюджет в МГИМО на юридический факультет".

Фото: Дни.ру

Он говорит, что хотя и увлекается музыкой, но решил пойти по стопам отца и стать юристом – получить классическое серьезное фундаментальные образование.

Что же касается мужа певицы Петра Кучеренко, то напомним, что 20 мая 2023 года он летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты...

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 16:23
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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