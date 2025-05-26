Пугачева нарушила молчание после оскорбительных слов дочери Киркорова

Когда наследница поп-короля Филиппа Киркорова публично высказала неприязнь к легендарной Алле Пугачевой и критически оценила жизнь ее детей, мало кто ожидал быстрой реакции. Но, как гром среди ясного неба, Примадонна действительно прервала свое обычное затишье в публичном пространстве.

Недавние откровения Аллы-Виктории Киркоровой, дочери поп-короля Филиппа Киркорова, вызвали настоящий переполох в публичном пространстве. 13-летняя наследница, которая сейчас живет в Дубае, публично выразила свою неприязнь к бывшей жене отца, легендарной Алле Пугачевой. Девочка также критически оценила детство двойняшек Примадонны, Лизы и Гарри Галкиных, намекнув, что их, дескать, принуждали заниматься вещами, которые им не нравились, противопоставляя это своему собственному "счастливому детству", где ее никто ни к чему не принуждал. Слова подростка моментально стали предметом бурных обсуждений в медиа и социальных сетях.

На фоне разгорающегося скандала, непосредственно затрагивающего ее семью, многие поклонники и журналисты с нетерпением ожидали реакции самой Аллы Борисовны. Ни для кого не секрет, что сейчас члены семьи Примадонны живут в разных странах мира: Алла Пугачева с младшими детьми обосновалась на Кипре, в то время как ее старшая дочь Кристина Орбакайте с семьей и внук Никита Пресняков строят жизнь в США. Несмотря на значительные расстояния, разделяющие близких, они стараются навещать друг друга при каждой возможности и активно поддерживают связь посредством современных средств коммуникации.

И вот Пугачева нарушила молчание. Однако ее публичное обращение было связано не с этим скандалом напрямую, а с личным семейным праздником. 25 мая свой 54-й день рождения отметила Кристина Орбакайте. Именно по этому радостному поводу Примадонна прервала свою обычную тишину в социальных сетях. В своем эмоциональном сообщении Алла Борисовна выразила дочери самые теплые чувства, признав, какое счастье, что Кристина у нее есть, и поздравила ее с днем рождения.

Стоит отметить, что не так давно мать и дочь действительно впервые за долгое время смогли встретиться лично. Кристина Орбакайте прилетала на Кипр с концертом в Лимасоле, и Алла Борисовна лично присутствовала на ее выступлении, поддержав ее из зала. Трогательный момент произошел в финале концерта, когда Кристина встала на колени перед матерью, а Алла Борисовна, взяв микрофон, уверенно заявила со сцены, что Кристина будет петь.