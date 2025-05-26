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Понедельник 26 мая

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Россия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе

Россия и Мир потеряли детище искусства – ушел артист Галкин – светлая память на Земле и на Небе
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Стало известно об уходе известного творца искусства, актера театра и кино, а также педагога. Этот артист ушел на небеса, но память о нем будем вечно жить в его творчестве. О конце земного пути ушедшего Виктора Галкина сообщило Министерство культуры Приморья.

Весть о кончине этого творческого деятеля стала потрясением не только для России, но и для всех остальных стран. Редко на земле рождаются столь уникальные самородки, способные в миг создать целый мир искусства на пустом месте. Не изобрели еще машину времени, чтобы вернуть Юрия Никулина и Иннокентия Смоктуновского, Александра Абдулова и Андрея Миронова, Леонида Куравлева и Олега Табакова... Оттого и внезапный уход этого киноактера стал потерей потерь. Утешает одно: от нас он ушел туда к великим небесным невозвращенцам.

Виктор Дукавович родился и учился в Казахской ССР, а ушел навсегда в Приморском крае РФ. Было объявлено, что его не стало на 65 году жизни — 25 мая 2025 года. Однако причину, по которой ушел этот творец искусства и педагог, даже не озвучили.

Был отмечен призами и наградами: медалями "За гуманизм и служение России" и "За вклад в развитие города Владивостока", а также знаками отличия "За заслуги перед городом Владивостоком", "За достижение в области культуры и искусства Приморского края", "За достижение в культуре". При этом триумф ушедшему Галкину принесло звание "Заслуженный деятель искусств РФ", которое он получил в 2007 году.

В кино ушедший актер появился в следующих лентах: "Осенние визиты" (2020), "Летние приключения отчаянных" (2010), "Хасанский вальс" (2008), "Леопард охотится ночью" (2007), "Черный океан" (1988), "Залив счастья" (1987)... Только в предпоследней картине из этого списка он сыграл главную роль.

Впереди прощание с ушедшим, но дату и время церемонии пока не огласили ни СМИ, ни даже Министерство культуры Приморья.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 13:50
Фото Unsplash, коллаж Дни.ру
Министерство культуры Приморья в Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадай советское кино по финальному кадру

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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