Тест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру

Здесь все одним махом: запах росы, улыбка рассвета и, конечно же, культовое кино СССР! Безошибочно выдать 5 ответов на 5 вопросов под силу лишь исключительным знатокам советской киноиндустрии! Готовы это проверить?

Как говорится, кто-то учится на ошибках врагов, кто-то на ошибках друзей, а кто-то совсем ничего не понимает!

1. Одни личности путают "Семнадцать мгновений весны" с "Три тополя на Плющихе".

2. Другие иногда заводят, но не смотрят "Служебный роман".

3. А третьи с легкостью отличают "Иронию судьбы, или С легким паром!" от "Кин-дза-дза!".

Но сегодня у каждого есть шанс повернуть время вспять, взглянуть на 5 кадров из 5 любимых и легендарных кинокартин СССР и набрать 5 максимальных баллов. Но осилите ли эту маленькую победу именно вы? Или победу в этом деле отдадите другим?

Давайте проверим и выясним, безупречно или отвратительно вы помните и знаете фильмы СССР с утренними названиями! Требуется пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 4 вариантов ответа: «a», «b»; «c»; «d». Добейтесь максимального результата, получите удовлетворение, поделитесь тестом с друзьями и родными!

Вопросы к тесту:

1) Какой это фильм СССР?

a — Доброе утро (1955)

b — Хмурое утро (1959)

c — Утренние поезда (1963)

d — Юности первое утро (1979)

2) К какой ленте СССР с утренним названием относится этот снимок?

a — Рано утром (1965)

b — Утро вечера мудренее (1981)

c — Утро без отметок (1983)

d — Тревожное утро (1967)

3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?

a — Раннее, раннее утро... (1983)

b — Утренний обход (1979)

c — Московское утро (1985)

d — Утро долгого дня (1968)

4) Как называется эта кинолента СССР?

a — Утреннее шоссе (1988)

b — Утренние всадники (1981)

c — Утренние колокола (1967)

d — Утро (1960)

5) Этот фрагмент связан с "утренним" фильмом СССР…

a — Утро обреченного прииска (1985)

b — И был вечер, и было утро... (1970)

c — И снова утро (1960)

d — Зимнее утро (1967)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> d: "Юности первое утро";

2 >> b: "Утро вечера мудренее";

3 >> a: "Раннее, раннее утро...";

4 >> b: "Утреннее шоссе";

5 >> d: "Зимнее утро".

Прошли весь тест правильно — потрясающе, продолжайте намечать и завоевывать победы!

Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — такое бывает, попробуйте пересмотреть кинокартины СССР и пройти тест заново!