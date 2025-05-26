Тест: отгадайте фильмы СССР с утренними названиями только по 1 кадру

Как говорится, кто-то учится на ошибках врагов, кто-то на ошибках друзей, а кто-то совсем ничего не понимает!
1. Одни личности путают "Семнадцать мгновений весны" с "Три тополя на Плющихе".
2. Другие иногда заводят, но не смотрят "Служебный роман".
3. А третьи с легкостью отличают "Иронию судьбы, или С легким паром!" от "Кин-дза-дза!".
Но сегодня у каждого есть шанс повернуть время вспять, взглянуть на 5 кадров из 5 любимых и легендарных кинокартин СССР и набрать 5 максимальных баллов. Но осилите ли эту маленькую победу именно вы? Или победу в этом деле отдадите другим?
Давайте проверим и выясним, безупречно или отвратительно вы помните и знаете фильмы СССР с утренними названиями! Требуется пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 4 вариантов ответа: «a», «b»; «c»; «d». Добейтесь максимального результата, получите удовлетворение, поделитесь тестом с друзьями и родными!
Вопросы к тесту:
1) Какой это фильм СССР?
a — Доброе утро (1955)
b — Хмурое утро (1959)
c — Утренние поезда (1963)
d — Юности первое утро (1979)
2) К какой ленте СССР с утренним названием относится этот снимок?
a — Рано утром (1965)
b — Утро вечера мудренее (1981)
c — Утро без отметок (1983)
d — Тревожное утро (1967)
3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?
a — Раннее, раннее утро... (1983)
b — Утренний обход (1979)
c — Московское утро (1985)
d — Утро долгого дня (1968)
4) Как называется эта кинолента СССР?
a — Утреннее шоссе (1988)
b — Утренние всадники (1981)
c — Утренние колокола (1967)
d — Утро (1960)
5) Этот фрагмент связан с "утренним" фильмом СССР…
a — Утро обреченного прииска (1985)
b — И был вечер, и было утро... (1970)
c — И снова утро (1960)
d — Зимнее утро (1967)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> d: "Юности первое утро";
2 >> b: "Утро вечера мудренее";
3 >> a: "Раннее, раннее утро...";
4 >> b: "Утреннее шоссе";
5 >> d: "Зимнее утро".
Прошли весь тест правильно — потрясающе, продолжайте намечать и завоевывать победы!
Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — такое бывает, попробуйте пересмотреть кинокартины СССР и пройти тест заново!