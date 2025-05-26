Стало известно, кто станет матерью третьего ребенка Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров, счастливый отец Аллы-Виктории и Мартина, кажется, готов вновь испытать радость отцовства. Однако, в отличие от прошлых раз, когда его дети появились на свет при помощи суррогатного материнства, поп-король российской эстрады принял совершенно иное, для многих неожиданное решение относительно матери своего будущего третьего ребенка. Как стало известно, артист заявил, что теперь у малыша должна быть "настоящая мама".

Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, активно строит планы на будущее и не скрывает желания вновь испытать радость отцовства. После рождения дочери Аллы-Виктории и сына Мартина, появившихся на свет благодаря суррогатному материнству, артист задумался о третьем ребенке. Как сообщают СМИ, в этом вопросе певец принял важное и неожиданное решение, касающееся роли матери будущего малыша.

Долгое время считалось, что, если Киркоров и решится на пополнение в семье, то вновь прибегнет к помощи суррогатной матери. Однако сам Филипп Бедросович опроверг эти предположения. По его словам, он хочет, чтобы у его третьего ребенка была "настоящая мама".

В беседе с прессой Киркоров подчеркнул необходимость наличия именно такой материнской фигуры в жизни будущего ребенка, заявив, что сейчас идет обсуждение всех деталей этого шага. Он выразил надежду, что все сложится наилучшим образом и его мечта о третьем ребенке, у которого будет "живая мама", осуществится.

Хотя личность женщины, которая может стать матерью третьего наследника Киркорова, по-прежнему остается тайной, сам факт отказа от суррогатного материнства и желание артиста видеть рядом с ребенком "настоящую маму" стали главной новостью, проливающей свет на его будущие семейные планы.