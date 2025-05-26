Открытие века: на диковинном украшении из Древнего Египта обнаружен текст из Книги мертвых

Редчайший амулет в форме сердцевидного жука-скарабея был замечен в гробнице высокочтимой древнеегипетской особы, которую звали Хатнефер. Размер этого жука, изготовленного из серпентинита и окаймленного золотом, в длину составляет 6, 6 сантиметров (2 5/8 дюйма), и он дополнен ювелирной золотой цепью длиной 77, 5 сантиметров (30, 1/2 дюйма). Он был найден в 30-х годах прошлого века и сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Символ скарабея служил для поддержки Хатнефер по загробному маршруту, но поначалу его сделали не для нее.

Мумия Хатнефер отражает ее высокое положение в обществе: она была захоронена с позолоченной погребальной маской, с серебряными и бронзовыми зеркальцами, с косметическими инструментами и сундуками с первосортными льняными тканями. На самой диковинной части ее инвентаря — скарабее — выгравирован отрывок из Книги мертвых, который затрагивает взвешивание сердца. Сердце признавалось хранилищем ума, и после ухода человеческой особы в иной мир его вес измеряла богиня Маат, чтобы узнать, жила ли особа стоящей жизнью.

В текстовой гравировке Хатнефер призывает свое сердце, уговаривает его не давать показаний против нее. Этот амулет должен был поддержать ее в загробном турне, удержать сердце сдержанным спутником, чтобы оно не решило соврать о ее жизни.

При этом имя Хатнефер было выточено поверх текста, который прежде был подтерт, что дает возможность допустить, что амулет поначалу поначалу сделали не для нее.